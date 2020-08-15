Луис Суарес
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#Луис Суарес #Футбол #Лига чемпионов #Барселона

Еще одно безумие – на тепловой карте Суареса. Самая горячая точка – там, где «Барса» разводила мяч после голов

15 августа, 03:39

Тепловая карта футболиста – графическое изображение, показывающее, в каких точках он чаще всего касался мяча. В матче «Баварии» и «Барселоны» у Луиса Суареса было всего 37 касаний.

Как оказалось, наиболее частая точка – центр поля. Там, где «Барселона» разводила мяч девять раз. Однажды – традиционно в начале тайма, еще восемь – после голов.

В этом твите представлены данные от SofaScore. Не щадит Суареса и Daily Mail.

Daily Mail

А вот что рисует WhoScored:

WhoScored

Тут уже главная точка расположена не прямо в центре, но смысл тот же – Суарес чаще всего в этом матче находился c мячом в центральном круге.

Подсчитано также, что девять из 24 пасов в этом матче Суарес отдал именно из центральной точки.

И все же Суарес – единственный из игроков «Барселоны», кто в этой игре забил. Второй мяч «Барселоны» – автогол Алабы.

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Комментарии (2)
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Валера Полевиков
15 августа, 10:52

При всей симпатиик Суаресу, пора уходить!

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Юрий Алеманов
15 августа, 11:14

Барса загнала себя в такую задницу, что уже даже жалко их

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