Еще одно безумие – на тепловой карте Суареса. Самая горячая точка – там, где «Барса» разводила мяч после голов

Тепловая карта футболиста – графическое изображение, показывающее, в каких точках он чаще всего касался мяча. В матче «Баварии» и «Барселоны» у Луиса Суареса было всего 37 касаний.

Как оказалось, наиболее частая точка – центр поля. Там, где «Барселона» разводила мяч девять раз. Однажды – традиционно в начале тайма, еще восемь – после голов.