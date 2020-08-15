Еще одно безумие – на тепловой карте Суареса. Самая горячая точка – там, где «Барса» разводила мяч после голов
Тепловая карта футболиста – графическое изображение, показывающее, в каких точках он чаще всего касался мяча. В матче «Баварии» и «Барселоны» у Луиса Суареса было всего 37 касаний.
Как оказалось, наиболее частая точка – центр поля. Там, где «Барселона» разводила мяч девять раз. Однажды – традиционно в начале тайма, еще восемь – после голов.
В этом твите представлены данные от SofaScore. Не щадит Суареса и Daily Mail.
А вот что рисует WhoScored:
Тут уже главная точка расположена не прямо в центре, но смысл тот же – Суарес чаще всего в этом матче находился c мячом в центральном круге.
Подсчитано также, что девять из 24 пасов в этом матче Суарес отдал именно из центральной точки.
И все же Суарес – единственный из игроков «Барселоны», кто в этой игре забил. Второй мяч «Барселоны» – автогол Алабы.
При всей симпатиик Суаресу, пора уходить!
Барса загнала себя в такую задницу, что уже даже жалко их