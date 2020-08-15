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#Бавария #Футбол #Лига чемпионов #Барселона

«Флик навел бы порядок даже в Белоруссии». Реакция мира на 2:8

15 августа, 01:07

augenklick/Peter Schatz / Pool/v / Global Look Press

Четвертьфинал Лиги чемпионов: «Барселона» – «Бавария» 2:8. Интернет не может уснуть.

«Что мы сейчас посмотрели?» – «Бавария» вывела эти слова капсом сразу после матча:

«Барселона» под конец просто фиксировала голы и копила лайки/ретвиты.

Скриншот твиттера «Барселоны»

Дальше – парад шуток и сарказма:

Сравнения с 1:7 Бразилии напрашивались еще в первом тайме.

Кстати, вот же кто там был!

Роберт Левандовски пишет, что в некоторых случаях слов просто не найти.

«Как мы это делаем», – показал Серж Гнабри.

«Незабываемый вечер», – написал Леон Горетцка.

«Нужно порадоваться. Завтра мы проснемся и ответим на все сообщения из дома и со всего мира. А затем надо сосредоточиться на следующей игре. Мы здесь для победы в финале», – слова Томаса Мюллера.

Кике Сетьен признает: «Невероятно болезненное поражение. Оно унизительное. Голов было слишком много, многие из них заслуженные. Периодами команду просто подавляли».

Цитаты Жерара Пике:

«Кошмарная игра, ужасные ощущения, позор. Так нельзя играть в еврокубках, и подобное происходит с нами не в первый, второй или третий раз.

Нужна реакция, необходимы изменения. Структурные изменения везде. Я готов уйти, если нужна новая кровь и другая динамика. Я первый, кто готов уйти в этом случае, потому что мы достигли дна».

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу пообещал изменения: «Мы играли не на своем уровне, и это катастрофа. Наши решения я не буду озвучивать. Некоторые из них уже приняты, другие – будут приняты. Займемся этим на следующей неделе».

Испанская пресса уверена, что главный тренер Сетьен и спортивный директор Абидаль точно будут уволены. Клуб подтверждения пока не давал.

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