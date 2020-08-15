«Флик навел бы порядок даже в Белоруссии». Реакция мира на 2:8

«Нужно порадоваться. Завтра мы проснемся и ответим на все сообщения из дома и со всего мира. А затем надо сосредоточиться на следующей игре. Мы здесь для победы в финале», – слова Томаса Мюллера.

Кике Сетьен признает: «Невероятно болезненное поражение. Оно унизительное. Голов было слишком много, многие из них заслуженные. Периодами команду просто подавляли».

Цитаты Жерара Пике:

«Кошмарная игра, ужасные ощущения, позор. Так нельзя играть в еврокубках, и подобное происходит с нами не в первый, второй или третий раз.

Нужна реакция, необходимы изменения. Структурные изменения везде. Я готов уйти, если нужна новая кровь и другая динамика. Я первый, кто готов уйти в этом случае, потому что мы достигли дна».

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу пообещал изменения: «Мы играли не на своем уровне, и это катастрофа. Наши решения я не буду озвучивать. Некоторые из них уже приняты, другие – будут приняты. Займемся этим на следующей неделе».

Испанская пресса уверена, что главный тренер Сетьен и спортивный директор Абидаль точно будут уволены. Клуб подтверждения пока не давал.