«Флик навел бы порядок даже в Белоруссии». Реакция мира на 2:8
Четвертьфинал Лиги чемпионов: «Барселона» – «Бавария» 2:8. Интернет не может уснуть.
«Что мы сейчас посмотрели?» – «Бавария» вывела эти слова капсом сразу после матча:
«Барселона» под конец просто фиксировала голы и копила лайки/ретвиты.
Дальше – парад шуток и сарказма:
Сравнения с 1:7 Бразилии напрашивались еще в первом тайме.
Кстати, вот же кто там был!
Роберт Левандовски пишет, что в некоторых случаях слов просто не найти.
«Как мы это делаем», – показал Серж Гнабри.
«Незабываемый вечер», – написал Леон Горетцка.
«Нужно порадоваться. Завтра мы проснемся и ответим на все сообщения из дома и со всего мира. А затем надо сосредоточиться на следующей игре. Мы здесь для победы в финале», – слова Томаса Мюллера.
Кике Сетьен признает: «Невероятно болезненное поражение. Оно унизительное. Голов было слишком много, многие из них заслуженные. Периодами команду просто подавляли».
Цитаты Жерара Пике:
«Кошмарная игра, ужасные ощущения, позор. Так нельзя играть в еврокубках, и подобное происходит с нами не в первый, второй или третий раз.
Нужна реакция, необходимы изменения. Структурные изменения везде. Я готов уйти, если нужна новая кровь и другая динамика. Я первый, кто готов уйти в этом случае, потому что мы достигли дна».
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу пообещал изменения: «Мы играли не на своем уровне, и это катастрофа. Наши решения я не буду озвучивать. Некоторые из них уже приняты, другие – будут приняты. Займемся этим на следующей неделе».
Испанская пресса уверена, что главный тренер Сетьен и спортивный директор Абидаль точно будут уволены. Клуб подтверждения пока не давал.