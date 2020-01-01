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Неизвестный, но важный революционер вратарей. Учил падать по дзюдо, разгонять атаки и заменяться под серию пенальти
#Франс Хук
29 мая, 21:21
9 достижений Месси, о которых никто не говорит
#Лионель Месси
31 мая, 14:52
Отдельный вопрос пандемии – как спасти поля. Проблем много: дезинфекция, низкие температуры, незасеянная трава
#коронавирус
19 мая, 13:32
Иньеста забивает «Челси» 10 часов подряд. Это «Барселона» зациклила легендарный гол
#Андрес Иньеста
06 мая, 12:26
Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе
#Футбол
01 мая, 11:40
Той самой симуляции Бускетса – 10 лет. Его до сих пор травят, но он уверен: грамотно симулировать – это искусство
#Серхио Бускетс
29 апреля, 13:28
Личный самолет Месси: стоит 12 млн, внутри две ванны, бар и салон на 16 человек
#Лионель Месси
26 апреля, 21:48
На трансфер Бекхэма в «Реал» повлияла «Барса»: специально боролась за него, чтобы отвлечь внимание от Роналдиньо
#Дэвид Бекхэм
26 апреля, 13:33
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