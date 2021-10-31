Мучения Агуэро в «Барсе»: сначала долго лечился и злился из-за ухода Месси, сейчас упал во время матча из-за тахикардии
31 мая «Барселона» провела презентацию Серхио Агуэро, на которой он сказал много сладкого:
- О дружбе с Лионелем Месси: «Мы хорошие друзья. Я знаю его много лет. Надеюсь, он никуда не уйдет – я хотел поиграть в «Барселоне» вместе с ним».
- О разговоре с Пепом Гвардиолой: «После победы в АПЛ у нас в «Манчестер Сити» был командный ужин. На нем ко мне подсел Гвардиола и сказал: «Ты переходишь в лучшую команду мира».
- О самой «Барселоне»: «Для меня «Барселона» всегда была лучшей командой мира. К тому же тут играет мой друг Лео Месси.
Недавно я рассказал президенту Лапорте, что всегда мечтал был здесь. В детстве я говорил родителям: «Однажды «Барселона» точно обратит на меня внимание». И вот я здесь».
Первого июля Агуэро официально на правах свободного агента перешел в «Барселону». Дальше его карьера резко усложнилась.
• Лионель Месси ушел. И произошло это спустя месяц после прихода Агуэро. Marca писала, что Агуэро даже обсуждал с боссами «Барсы» свой трансфер (потому что те обещали ему игру с Месси). Он был очень зол из-за ухода друга, но все же остался в клубе.
• «Барса» зарегистрировала Агуэро для участия в Примере только 31 августа. Причина медлительности – финансовый кризис и ограничения по зарплатам. В итоге Агуэро зарегистрировали благодаря Серхио Бускетсу и Жорди Альбе, которые согласились на понижение зарплат.
• Агуэро долгое время был травмирован. Из «Манчестер Сити» он приехал с повреждением коленного хряща. За июль Агуэро лечил его экспериментальным методом, который основан на использовании стволовых клеток.
Но 9 августа Агуэро получил травму голени. Восстанавливался два месяца.
• Агуэро выздоровел и дебютировал за «Барсу» только 17 октября. С того момента провел 5 матчей (только один был полным). А в последнем матче у Агуэро появилась новая проблема.
На 42-й минуте встречи с «Алавесом» Агуэро почувствовал дискомфорт в груди, головокружение и слабость. Он сначала держался за грудь, а потом лег на газон. После этого врачи увезли его на скорой помощи в ближайшую больницу.
Причина происшествия – тахикардия. В ближайшее время ему предстоит кардиологическое обследование.