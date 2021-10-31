Мучения Агуэро в «Барсе»: сначала долго лечился и злился из-за ухода Месси, сейчас упал во время матча из-за тахикардии

Первого июля Агуэро официально на правах свободного агента перешел в «Барселону». Дальше его карьера резко усложнилась.

• Лионель Месси ушел. И произошло это спустя месяц после прихода Агуэро. Marca писала, что Агуэро даже обсуждал с боссами «Барсы» свой трансфер (потому что те обещали ему игру с Месси). Он был очень зол из-за ухода друга, но все же остался в клубе.

• «Барса» зарегистрировала Агуэро для участия в Примере только 31 августа. Причина медлительности – финансовый кризис и ограничения по зарплатам. В итоге Агуэро зарегистрировали благодаря Серхио Бускетсу и Жорди Альбе, которые согласились на понижение зарплат.

• Агуэро долгое время был травмирован. Из «Манчестер Сити» он приехал с повреждением коленного хряща. За июль Агуэро лечил его экспериментальным методом, который основан на использовании стволовых клеток.

Но 9 августа Агуэро получил травму голени. Восстанавливался два месяца.