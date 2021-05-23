Агуэро по-царски простился с «Ман Сити»: побил еще один рекорд голов и оставил вместо себя граффити размером с дом. Плачет даже Гвардиола

Встречу комментировал Мартин Тэйлор. Перед последним домашним матчем Агуэро «Ман Сити» специально попросил Тэйлора вспомнить этот момент:

«Это был матч, который открыл меня миру как момментатора. Я комментировал матчи 38 лет и тут прославился как «Человек-Агуэро-о-о-о». Я ожидал всего от встречи и думал, что кто-то может забить в самый последний момент. Но такого гола Агуэро я и представить не мог».

Спустя 9 лет после этого клуб посвятил Агуэро граффити, а сам футболист уезжает.