Серхио Агуэро
АПЛ
Манчестер Сити
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#Серхио Агуэро #АПЛ #Манчестер Сити

Агуэро по-царски простился с «Ман Сити»: побил еще один рекорд голов и оставил вместо себя граффити размером с дом. Плачет даже Гвардиола

час назад

твиттер «Манчестер Сити»

В заключительном матче сезона АПЛ «Манчестер Сити» дома принимал «Эвертон». Получился очень эмоциональный день:

1. «Ман Сити» победил с разгромным счетом 5:0.

2. Сразу после этого матча команда получила чемпионский кубок.

3. А еще «Этихад» прощался с Серхио Агуэро.

Агуэро в «Манчестер Сити» – это:

  • 389 матчей.
  • 260 голов.
  • 73 ассиста.
  • Одна победа в Кубке Англии.
  • Шесть – в Кубке Лиги.
  • Три титула за Суперкубок Англии.
  • И пять побед в АПЛ.

В день перед последним домашним матчем за «Манчестер Сити» клуб вспомнил, как Агуэро помог ему взять первый титул. Это был далекий сезон-2011/12. Там все решалось в последнем туре – «Манчестер Сити» должен был побеждать «КПР». И победил – благодаря голу Агуэро в самом конце матча.

Вот этот мяч:

Встречу комментировал Мартин Тэйлор. Перед последним домашним матчем Агуэро «Ман Сити» специально попросил Тэйлора вспомнить этот момент:

«Это был матч, который открыл меня миру как момментатора. Я комментировал матчи 38 лет и тут прославился как «Человек-Агуэро-о-о-о». Я ожидал всего от встречи и думал, что кто-то может забить в самый последний момент. Но такого гола Агуэро я и представить не мог».

Спустя 9 лет после этого клуб посвятил Агуэро граффити, а сам футболист уезжает.

Перед началом матча с «Эвертоном» футболисты сделали Агуэро коридор.

Сам Агуэро начинал этот матч со скамейки запасных:

  • Вышел на поле на 65-й минуте.
  • На 71-й забил первый гол. Этот мяч стал для него 184-м за «Ман Сити» в АПЛ. Он побил рекорд Уэйна Руни по числу мячей в Премьер-лиге за одну команду.
  • Спустя еще 5 минут он забил второй – дубль в последнем домашнем матче.

После матча Агуэро сказал: «Я чувствовал себя как-то странно перед этой игрой. Знаете, нелегко 10 лет пробыть в одном клубе. Но я счастлив быть здесь. Я счастлив выиграть все эти трофеи. Первое чемпионство было самым сложным для меня».

Говоря об Агуэро, заплкалал даже Гвардиола: «Это особенный человек для всех нас».

Разумеется, партнеры по «Сити» покачали Агуэро.

А это последние мгновения Агуэро на «Этихаде»: уходил в подрибунку и улыбался.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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