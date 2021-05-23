Агуэро по-царски простился с «Ман Сити»: побил еще один рекорд голов и оставил вместо себя граффити размером с дом. Плачет даже Гвардиола
В заключительном матче сезона АПЛ «Манчестер Сити» дома принимал «Эвертон». Получился очень эмоциональный день:
1. «Ман Сити» победил с разгромным счетом 5:0.
2. Сразу после этого матча команда получила чемпионский кубок.
3. А еще «Этихад» прощался с Серхио Агуэро.
Агуэро в «Манчестер Сити» – это:
- 389 матчей.
- 260 голов.
- 73 ассиста.
- Одна победа в Кубке Англии.
- Шесть – в Кубке Лиги.
- Три титула за Суперкубок Англии.
- И пять побед в АПЛ.
В день перед последним домашним матчем за «Манчестер Сити» клуб вспомнил, как Агуэро помог ему взять первый титул. Это был далекий сезон-2011/12. Там все решалось в последнем туре – «Манчестер Сити» должен был побеждать «КПР». И победил – благодаря голу Агуэро в самом конце матча.
Вот этот мяч:
Встречу комментировал Мартин Тэйлор. Перед последним домашним матчем Агуэро «Ман Сити» специально попросил Тэйлора вспомнить этот момент:
«Это был матч, который открыл меня миру как момментатора. Я комментировал матчи 38 лет и тут прославился как «Человек-Агуэро-о-о-о». Я ожидал всего от встречи и думал, что кто-то может забить в самый последний момент. Но такого гола Агуэро я и представить не мог».
Спустя 9 лет после этого клуб посвятил Агуэро граффити, а сам футболист уезжает.
Перед началом матча с «Эвертоном» футболисты сделали Агуэро коридор.
Сам Агуэро начинал этот матч со скамейки запасных:
- Вышел на поле на 65-й минуте.
- На 71-й забил первый гол. Этот мяч стал для него 184-м за «Ман Сити» в АПЛ. Он побил рекорд Уэйна Руни по числу мячей в Премьер-лиге за одну команду.
- Спустя еще 5 минут он забил второй – дубль в последнем домашнем матче.
После матча Агуэро сказал: «Я чувствовал себя как-то странно перед этой игрой. Знаете, нелегко 10 лет пробыть в одном клубе. Но я счастлив быть здесь. Я счастлив выиграть все эти трофеи. Первое чемпионство было самым сложным для меня».
Говоря об Агуэро, заплкалал даже Гвардиола: «Это особенный человек для всех нас».
Разумеется, партнеры по «Сити» покачали Агуэро.
А это последние мгновения Агуэро на «Этихаде»: уходил в подрибунку и улыбался.