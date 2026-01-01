Оскар Эрнандес

Дата рождения
24 сентября 1976
Факт
Старший брат Хави
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Материалы
Вместе с Хави в «Барселону» идет старший брат. Ему он доверяет больше всех с детства – когда брат подарил Хави свое любимое одеяло
#Оскар Эрнандес
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