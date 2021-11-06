Вместе с Хави в «Барселону» идет старший брат. Ему он доверяет больше всех с детства – когда брат подарил Хави свое любимое одеяло

Хави официально стал главным тренером «Барселоны». Он подписал контракт до лета 2024 года. Важный момент прихода Хави – его тренерская команда. Пока «Барселона» не объявляла его помощников, но они уже известны по инсайдам от авторитетных источников. Ключевым ассистентом Хави в «Аль-Садде» был его брат Оскар Эрнандес. Он же приедет с ним в «Барселону».

The Athletic писал, что в «Барселоне» обновится весь тренерский состав. Только тренер вратарей Хосе Рамон де ла Фуэнте останется в клубе из сотрудников, которые работали в «Барсе» при Кумане. Вместе с Хави придут три аналитика, физиотерапевт, два помощника тренера. Вторым помощником станет Серхио Алегре – и он тоже из «Аль-Садда».

Transfermarkt подтверждает эту информацию – он уже обновил ее в профиле Оскара Эрнандеса. По Оскару Эрнандесу известно, что он старше Хави (45 лет). Оскар завершил игровую карьеру в 2007 году, когда играл за «Гаву». Другие клубы в его карьере – «Матаро», «Балагер», «Таррега», «Террасса». Хави недавно писал о семье: «Лучшие братья и лучшие сестры».

Оскар Эрнандес на этом фото над ним: