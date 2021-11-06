Вместе с Хави в «Барселону» идет старший брат. Ему он доверяет больше всех с детства – когда брат подарил Хави свое любимое одеяло
Хави официально стал главным тренером «Барселоны». Он подписал контракт до лета 2024 года. Важный момент прихода Хави – его тренерская команда. Пока «Барселона» не объявляла его помощников, но они уже известны по инсайдам от авторитетных источников. Ключевым ассистентом Хави в «Аль-Садде» был его брат Оскар Эрнандес. Он же приедет с ним в «Барселону».
The Athletic писал, что в «Барселоне» обновится весь тренерский состав. Только тренер вратарей Хосе Рамон де ла Фуэнте останется в клубе из сотрудников, которые работали в «Барсе» при Кумане. Вместе с Хави придут три аналитика, физиотерапевт, два помощника тренера. Вторым помощником станет Серхио Алегре – и он тоже из «Аль-Садда».
Transfermarkt подтверждает эту информацию – он уже обновил ее в профиле Оскара Эрнандеса. По Оскару Эрнандесу известно, что он старше Хави (45 лет). Оскар завершил игровую карьеру в 2007 году, когда играл за «Гаву». Другие клубы в его карьере – «Матаро», «Балагер», «Таррега», «Террасса». Хави недавно писал о семье: «Лучшие братья и лучшие сестры».
Оскар Эрнандес на этом фото над ним:
У самого Хави есть автобиография «Моя жизнь – это «Барса». В главе о детстве он упоминает Оскара Эрнандеса. Рассказывает, что тот подарил ему свое любимое одеяло. Перед рождением Хави оно было таким важным для Оскара, что тот с ним даже ел. Там же Хави рассказывал об окончании карьеры Оскара. Ему помешала тяжелая травма крестообразных связок.
Еще во время игровой карьеры Хави постепенно готовился к тренерскому будущему. В 2012 году он вместе с отцом и братом Оскаром занимался тренировочным лагерем в Каталонии. Позже Хави поехал в Катар еще в качестве игрока, а Оскар в тот момент набирался тренерского опыта. И даже перевез в Катар семью. Sport.es пишет, что в «Барселону» Оскар пока едет без нее.
AS называет Оскара Эрнандеса правой рукой Хави в его тренерской карьере. Хави начал ее в 2019 году. «Аль-Садд» – первый клуб, где Хави получил полноценный тренерский опыт. Mundo Deportivo анализировала тренерский штаб Хави в Катаре. В этом материале есть упоминание катарской Aspire Academy, где Оскар Эрнандес четыре года работал с молодыми игроками.
Aspire Academy основана в 2004 году. Ее цель – развитие катарских спортсменов. Там им дается в том числе и школьное образование. У Aspire Academy есть много спортивных направлений. Футбол – одно из них. Она сотрудничает с «Лидсом» и другими европейскими клубами. В разделе «Наши чемпионы» упоминаются некоторые игроки «Аль-Садда» и сборная Катара.
В Катаре Оскар Эрнандес участвовал еще и во многих пиар-активностях Aspire Academy. Например, вместе с Хави и еще одним братом Алексом играл в футбол с командой мотогонщиков. Во время работы в «Аль-Садде» Оскар редко попадал в новости, но запомнился несоблюдением протоколов тестирования на коронавирус. За это он получал денежный штраф.
Альберт Бальестерос написал книгу о тактике Пепа Гвардиолы. Сам он давно работает в различных молодежных академиях и занимается тренировками молодых игроков. Бальестерос приезжал на стажировку в «Аль-Садд» и был в Aspire Academy. За помощь он отдельно благодарил именно Оскара Эрнандеса, когда писал о сотрудниках «Аль-Садда».
Оскар Эрнандес считается человеком, которому Хави доверяет больше остальных. Но даже так Хави всегда оставался главным на тренировках. Так было в «Аль-Садде»: Хави раздавал указания, Оскар стоял рядом. Зато он много взаимодействует с молодыми игроками – это пошло еще из Aspire Academy и будет полезным для «Барселоны».
Другой помощник Серхио Алегре – еще один важный человек в жизни Хави. Это его большой друг. Известно, что Алегре много работает с тактикой и тоже начинал с молодежных команд. С началом тренерской карьеры ему помог отец Хави, который устроил Алегре в «Террасу» U19. Его главные места работы: сборная Катара U23, взрослая сборная Катара и «Аль-Садд».
Хави подписал контракт с «Барселоной» до 2024 года. 8 ноября – презентация на «Камп Ноу»