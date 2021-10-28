Какой Хави как тренер: очень много владения, провалился в азиатской Лиге чемпионов и дважды отказывал «Барсе» – не хотел идти на чужое место

«Барселона» уволила Роналда Кумана и ищет нового тренера. Или уже нашла? Уже больше года все обсуждают кандидатуру недавнего лидера клуба Хави, который считается главным кандидатом на место тренера «Барсы».

А какой он вообще тренер? Что умеет, какой стиль ставит, чем отметился? Мы все знаем про Катар – но ничего не знаем о том, как он там работал. В этом материале мы собрали ключевые пункты его катарской карьеры.

Зачем Хави уехал туда после «Барселоны»

6 июня 2015 год Хави провел 767-й матч за «Барселону» – победный финал Лиги чемпионов. И ушел. В 35 лет. Уже через несколько дней Хави улыбался на презентации игрока в катарском клубе «Аль-Садд».

«У меня будет возможность попробовать себя в роли тренера и спортивного директора», – сразу объяснял Хави. В Европе за другой клуб кроме «Барселоны» он играть не хотел.

🏆 В «Аль-Садде» Хави как игрок провел четыре сезона. Выиграл четыре трофея.

🏆 Еще два сезона – как тренер. И взял семь трофеев.

Из этих трофеев главный – катарский чемпионат. Его Хави выигрывал и как игрок, и как тренер. До Хави «Аль-Садд» уже был самым титулованным клубом Катара, но чемпионство выиграл впервые с 2013 года.

В азиатской Лиге чемпионов «Аль-Садд» дважды доходил до полуфинала при Хави-игроке. При тренере – максимум 1/8 финала.