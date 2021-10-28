Какой Хави как тренер: очень много владения, провалился в азиатской Лиге чемпионов и дважды отказывал «Барсе» – не хотел идти на чужое место
«Барселона» уволила Роналда Кумана и ищет нового тренера. Или уже нашла? Уже больше года все обсуждают кандидатуру недавнего лидера клуба Хави, который считается главным кандидатом на место тренера «Барсы».
А какой он вообще тренер? Что умеет, какой стиль ставит, чем отметился? Мы все знаем про Катар – но ничего не знаем о том, как он там работал. В этом материале мы собрали ключевые пункты его катарской карьеры.
Зачем Хави уехал туда после «Барселоны»
6 июня 2015 год Хави провел 767-й матч за «Барселону» – победный финал Лиги чемпионов. И ушел. В 35 лет. Уже через несколько дней Хави улыбался на презентации игрока в катарском клубе «Аль-Садд».
«У меня будет возможность попробовать себя в роли тренера и спортивного директора», – сразу объяснял Хави. В Европе за другой клуб кроме «Барселоны» он играть не хотел.
🏆 В «Аль-Садде» Хави как игрок провел четыре сезона. Выиграл четыре трофея.
🏆 Еще два сезона – как тренер. И взял семь трофеев.
Из этих трофеев главный – катарский чемпионат. Его Хави выигрывал и как игрок, и как тренер. До Хави «Аль-Садд» уже был самым титулованным клубом Катара, но чемпионство выиграл впервые с 2013 года.
В азиатской Лиге чемпионов «Аль-Садд» дважды доходил до полуфинала при Хави-игроке. При тренере – максимум 1/8 финала.
В каком стиле играет «Аль-Садд» при Хави
Еще в 2018-м Хави рассказывал о взглядах на стиль.
📢 «Я – антипод Симеоне. Предпочитаю, чтобы моя команда владела мячом, это делает меня спокойнее».
📢 «Моуринью? Я предпочитаю другой стиль игры. Не критикую, но не люблю играть в таком стиле, мои будущие команды никогда так не будут играть».
📢 «Хочу, чтобы соперник никогда не владел мячом. Если у тебя мяч – считай, что у тебя больше шансов выиграть матч».
📢 Он даже предлагал сократить составы до десяти человек, чтобы сделать игру еще интереснее.
⚽️ В последнем сезоне Хави-игрока «Аль-Садд» выиграл лигу с разницей мячей 100:22
⚽️ В первом сезоне Хави-тренера клуб стал третьим, разница – 51:29. На 25 голов меньше чем в прошлом сезоне забил лучший бомбардир клуба, команда должна была играть уже без Хави-игрока.
⚽️ Второй сезон Хави-тренера – чемпионство и 77:14 по мячам. 13 голов добавил трансфер Санти Касорлы.
Если сравнивать денежные показатели:
💰 В первом сезоне Хави-тренера «Аль-Садд» почти в два раза по стоимости уступал «Аль-Духаилю» (38 млн евро против 63 млн). Спустя год разница поменялась, но показатель все равно меньше (28 млн против 35). В этом сезоне разрыв стал чуть больше (12 млн разницы).
💰 Согласно сайту трансфермаркт, «Аль-Садд» при Хави-тренере потратил семь миллионов евро во второй сезон на опорника Гильерме и форварда Афифа, а еще за бесценок взял Касорлу. Летом 2021-г «Аль-Садд» бесплатно забрал Андре Айю. К примеру, главный соперник «Аль-Духаиль» вывалил сразу 13 млн на Алдервейрелда. Он и раньше в каждом сезоне покупал какого-нибудь дорогого игрока.
Что подмечают эксперты, которые следили за его командой:
🖊️ Она изначально играла с разными схемами, но потом закрепилась на 4-2-3-1. Иногда переключалась в 3-4-3.
🖊️ Чувствовалось, что под определенного соперника есть конкретный план. С упором на его слабые места.
🖊️ Особенно важны крайние защитники и центральные полузащитники.
🖊️ Прессинг, контроль мяча, безупречный пас – главное.
Красиво?
В материале ESPN есть такое мнение: футбол при Хави стал куда привлекательнее, чем при прошлом тренере, но был бы он таким с менее звездными по меркам катарской лиги игроками? Работа Хави в местной лиге все равно оценивается с той оговоркой, что в азиатской Лиге чемпионов команда ничего не добилась.
Что еще связывает его с Катаром кроме тренерства
В марте 2018-го Хави стал послом чемпионата мира-2022 в Катаре. Позже он рассказывал «Спорт-Экспрессу», что сам видел темпы строительства стадионов и уверен: турнир будет невероятным.
Он также говорил, что жители Дохи страстно любят футбол, и вообще ему нравится практически все, что связано с Катаром: спокойное место, улыбчивые люди, безопасная страна.
Хави идеально провел время в Катаре. Помогал беженцам, много забивал, выигрывал в лотерею
По словам Хави, некоторые игроки из его «Аль-Садда» наверняка сыграют на ЧМ-2022. Сам он ждет хорошего выступления от сборной Катара. Тем более что она выигрывала последний Кубок Азии.
Почему он отказывал «Барселоне»
«Моя конечная цель – вернуться в «Барселону», поработать в клубе. Но сейчас у меня большой проект в Катаре, которым я буду заниматься до чемпионата мира-2022». Об этом Хави говорил еще в начале карьеры в «Аль-Садде».
«Я бы хотел тренировать «Барселону» при президенте Пике», – сказал он в 2016-м.
Хави очень часто повторял, что вернулся бы домой и что вакансия в сборной Каталонии тоже интересна, а работа в офисе – совсем нет. Но:
⚠️ «Я не могу управлять «Феррари» или трансатлантическим лайнером. Мне нужно потренироваться на маленькой лодке, обычной машине, получить опыт. Да, моя цель – вернуться в «Барселону», это так, но не надо торопиться».
Хави также намекал на желание пработать в АПЛ («Атмосфера, стадионы... Те, кто играют в АПЛ, говорят, что это невероятно»). И отмечал, что его семье вполне комфортно в Катаре. Но разговоры о нем и «Барсе» становились громче.
📞 В начале 2020-го, когда в «Барсе» на грани увольнения был Эрнесто Вальверде. Хави смутило вести переговоры при работающем тренере – он отказался. Хотя заявлял, что готов.
📞 Летом 2020-го появилась информация, что игроки «Барсы» хотели видеть Хави тренером. Но сам он снова не захотел ничего обсуждать при действующем тренере Кике Сетьене.
📞 «Барса» при Сетьене отлетела 2:8 от «Баварии» – он не задержался в клубе, но в этот раз разговоров о Хави почти не шло. Пришел Куман.
📞 В мае 2021-го снова разговоры о Хави – уже вместо Кумана. Реакция Хави: «У клуба есть тренер, и это Куман. Его надо уважать. Я не тороплюсь становиться тренером «Барсы»».
Кумана уже нет, а слухи все более назойливы: сумма отступных «Аль-Садду» – миллион евро, из клуба вместе с ним перейдут члены его тренерского штаба, Хави возглавит «Барселону» после ноябрьских матчей сборных и уже сейчас дает рекомендации по клубным трансферам. Пока же работать и.о. будет бывший защитник «Барселоны» Серхи Бархуан.
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