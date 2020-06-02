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Разбираем Хави и Иньесту. Чем они отличаются? Как именно творили? Что по характеру?
В разговорах, воспоминаниях, ассоциациях – они всегда вместе. Думаешь об одном − в голове где-то рядом бродит второй.
Уникальный случай, когда два великих игрока практически слились в одного. Они и вправду похожи: внешне, по характеру, местом на поле. Вместе: 18 лет в «Барселоне», 13 в основном составе, 8 – в сборной.
Но отличия у них есть. Какие – рассказывают те, кто был рядом и много наблюдал: с экранов и в раздевалке.
Александр Глеб – отыграл сезон в «Барселоне»
«Хави был душой компании: он всегда общался, веселился, шутил. Создавал эмоциональный фон команды. Иньеста более спокойный, даже очень спокойный. Всегда был молчаливым и рассудительным.
Но между собой они всегда общались как очень хорошие друзья. Как братья практически. На поле они одинаково мыслили. Понимали друг друга с полуслова.
Когда я еще не был в «Барселоне» и смотрел их игры, думал про Хави: «Отличный футболист, класс». А когда на тренировках увидел, что он творит – это было просто удивительно. Он мозг команды, видел все поле, спиной видел, и вел всю игру. Принимал решение задолго до того, как получал мяч.
Иньеста тоже потрясающий и отличался тем, что больше брал на себя – за счет прорывов с мячом и обострений».
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«Два безусловно разных игрока, которые хорошо дополняли друг друга и оптимальнее выглядели в тройке в полузащите, когда позади них играл опорник, способный хорошо страховать зону и отбирать (хотя Бускетс или Туре были очень хороши и на мяче).
Хави – больше игрок на мяче, который стабильно много сезонов подряд делал 100+ передач за 90 минут. Он организовал игру, регулировал темп, в меньшей степени был нацелен на обострение.
Иньеста – гораздо более динамичный игрок, который со временем спустился в центр полузащиты, а ранее играл на фланге или под нападающим. Иньеста меньше отвечал за организацию, больше за обострение и взрыв. В разы чаще, чем Хави, шел в обводку, спокойно обыгрывая по несколько человек за один ран и собирая на себе кучу фолов. Он был менее выдающимся в контроле по сравнению с Хави, но более агрессивно нацеленным на дриблинг, проникающие передачи, завершение».
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«Думаю, что Хави и Иньеста войдут в историю дуэтом. Чем дальше, тем меньше их будут вспоминать по отдельности. Я говорю о тех, кто будет изучать их по страницам википедии и хайлайтам. И рассказывать спортивные журналисты, не видевшие их игры, будут как о дуэте, потому что это лучше запоминается, это нечто уникальное – два воспитанника из одной академии, которые в клубе играли под номерами 6 и 8, а в сборной просто ими поменялись. В половине (если не больше) случаев их будут вспоминать мимоходом в текстах про величие Месси, и там уж, конечно, никто не будет тратить время на рассказы об их отличиях. «Не было бы Месси без Хавиньесты», – так будут писать.
Но при этом Хави и Иньеста были абсолютно разными и прожили разные карьеры.
Хави – футболист, которому пророчили стать наследником Гвардиолы, он этот «крест» на себя взвалил еще до выпуска из академии. И большую часть карьеры он провел в тени. Тот Хави, которого запомнило большинство – претендента на «Золотой мяч», маэстро, отдающего голевые передачи пачками – пик его карьеры. Он наступил, потому что Гвардиола создал вот такую систему, в которой Хави стал более заметным персонажем.
А лет до 28 он играл глубже, периодически вообще опорным хавом (хоть и не в классическом понимании). В эпоху Райкарда Хави задумывался об уходе из «Барселоны», потому что его позиция и роль в игре не доставляли ему никакого удовольствия. История Хави – это история музыканта, который всю жизнь играл одну и ту же музыку, но в какой-то момент эта музыка стала востребована, и он получил признание.
Карьера Иньесты – про другое. Это экранизация поговорки «тише едешь – дальше будешь». В этом смысле он куда больше похож на Месси, чем на Хави. Очень застенчивый мастер, который поражал своим пониманием футбола и вытаскивал для команд важные матчи. Не обладал настолько заоблачными навыками, зато побеждал со сборной. Не был так популярен, зато остался всеобщим любимцем. Юного Андреса в «Барсе» в шутку называли «королем вечеринок».
Но именно из-за его голов мир ходил ходуном – он забил «Челси» решающий гол в ЛЧ, Нидерландам в финале ЧМ. Как и Месси, Иньеста только под конец карьеры осмелел и стал вести себя как капитан. Было непривычно видеть, как он вдруг заступается за своих и лезет вперед в конфликтных ситуациях на поле. Но он не любил трепаться, как поздний Хави, за что ему аплодировали на всех стадионах Испании (за гол в финале ЧМ, но и за джентльменское поведение тоже). И если Хави был просто представителем старой школы, то Иньеста был антигламурным футболистом. По возрасту он вполне вписывался в зататуированное поколение с крутыми тачками, но ему это все было не нужно.
Сила их связки была во взаимопонимании. Тут нельзя категорично рубить: «они были круты, потому что вообще не похожи» или, наоборот, «это как сиамские близнецы на поле». Они были похожи в том, что видели футбол одинаково, были совершенно командными игроками и работали с мячом как полубоги. Но если Хави – это процесс, то Иньеста – результат. Хави в большей степени отвечал за то, чтобы вся игра проходила под диктовку «Барселоны». Он как учитель русского языка, который 90 минут диктовал текст изложения классу. А Иньеста, продолжая аналогию, − тот странный мальчик на последней парте, который во время олимпиады по математике первым находит верный ответ. Да еще в какой-нибудь нестандартной форме».
Георгий Кодзаев – играл в академии «Барсы» и всю жизнь восхищается ими
«Иньеста всегда говорил: какой-то внутренний голос (интуиция) постоянно подсказывает ему, что делать. Умение выйти из-под опеки сразу нескольких оппонентов – одна из главных фишек Иньесты, и объясняется это именно интуицией.
Он умышленно стягивал на себя кучу оппонентов, а потом магическим образом ускользал от них. Был уверен в своих силах и не боялся таких ситуаций. Это сочетание интуиции, волшебства и альтруизма – Иньеста брал на себя риск потери мяча, но создавал пространство для партнеров.
Хави не так сильно опирался на магию и интуицию. У него в голове настоящий компьютер, и каждое действие он просчитывал настолько, насколько это вообще возможно. По сути, он всегда был играющим тренером – никто так не контролировал происходящее на поле так, как он.
Хави чаще помогал при выводе мяча из обороны, старался устанавливать контроль над игрой, находился чуть ближе к своим воротам. Иньеста играл немного выше, чаще располагался между линиями, больше тащил мяч на дриблинге.
Как говорил Месси, перед важными играми он просил Андреса всегда находиться где-то поблизости. Лео знал, что Иньеста всегда поддержит начатую комбинацию и вряд ли потеряет мяч.
Хави защищал мяч от соперников, надежно укрывал его корпусом. Одно из его главных качеств – он очень редко смотрел на мяч и играл с высоко поднятой головой, что позволяло ему каждую секунду оценивать расположение всех остальных игроков на поле.
Хави – это постоянный анализ происходящего, практичность и максимальный контроль. Иньеста – магия, интуиция и уникальный дриблинг».
Станислав Минин – видел почти все их матчи
«Хави – это чистая тики-така. Изумительное чтение игры, видение поля, моментальный пас. Это было главное в футболе «Барсы». Не просто пас, а моментальный и умный.
Но Хави был «игроком из глубины». А Иньеста – с теми же качествами и интеллектом – сшивал полузащиту и атаку. И мог играть на многих позициях. В том числе и в атаке. В этом смысле он не то, что круче. Его проще использовать в разных «Барсах». И в более вертикальной он тоже был хорош. А вот Хави в ней сложнее представить».
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Самый памятный момент с Иньестой - гол в финале ЧМ (боже, какой я оригинальный, ага). Когда случилась та самая передача, когда Иньеста обработал мяч, подправив его себе под удар. Когда случился, собственно, тот самый удар.
Несколько секунд сердце вообще не билось. Гений! Не болею за Барсу, но было искренне грустно, когда он уходил.