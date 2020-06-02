Разбираем Хави и Иньесту. Чем они отличаются? Как именно творили? Что по характеру?

В разговорах, воспоминаниях, ассоциациях – они всегда вместе. Думаешь об одном − в голове где-то рядом бродит второй.

Уникальный случай, когда два великих игрока практически слились в одного. Они и вправду похожи: внешне, по характеру, местом на поле. Вместе: 18 лет в «Барселоне», 13 в основном составе, 8 – в сборной.

Но отличия у них есть. Какие – рассказывают те, кто был рядом и много наблюдал: с экранов и в раздевалке.

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«Хави был душой компании: он всегда общался, веселился, шутил. Создавал эмоциональный фон команды. Иньеста более спокойный, даже очень спокойный. Всегда был молчаливым и рассудительным.

Но между собой они всегда общались как очень хорошие друзья. Как братья практически. На поле они одинаково мыслили. Понимали друг друга с полуслова.

Когда я еще не был в «Барселоне» и смотрел их игры, думал про Хави: «Отличный футболист, класс». А когда на тренировках увидел, что он творит – это было просто удивительно. Он мозг команды, видел все поле, спиной видел, и вел всю игру. Принимал решение задолго до того, как получал мяч.

Иньеста тоже потрясающий и отличался тем, что больше брал на себя – за счет прорывов с мячом и обострений».

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«Два безусловно разных игрока, которые хорошо дополняли друг друга и оптимальнее выглядели в тройке в полузащите, когда позади них играл опорник, способный хорошо страховать зону и отбирать (хотя Бускетс или Туре были очень хороши и на мяче).



Хави – больше игрок на мяче, который стабильно много сезонов подряд делал 100+ передач за 90 минут. Он организовал игру, регулировал темп, в меньшей степени был нацелен на обострение.