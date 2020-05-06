Андрес Иньеста
Барселона
Челси
Поделиться:
Комментарии:
0
#Андрес Иньеста #Барселона #Челси

Иньеста забивает «Челси» 10 часов подряд. Это «Барселона» зациклила легендарный гол

06 мая, 12:26

На ютуб-канале «Барсы» вышло десятичасовое видео. Это повторяющийся гол Иньесты в том самом матче с «Челси», где главным героем был судья Том Эвребе. Вот еще один вариант, как убить день на самоизоляции:

На ютубе такой жанр зацикленных видео до 10 часов популярен уже несколько лет. 

Можно, например, бесконечно наслаждаться угрозами маэстро Понасенкова:

Или залипнуть на психоделической заставке «В гостях у Дмитрия Гордона»:

А блогер Sam Jones стал популярным из-за своих реакций на эти мучительно-долгие видео. Вот он 10 часов смотрит рекламу с Николаем Басковым (почти 5 миллионов просмотров!):

Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Андрес Иньеста
#Барселона
#Челси