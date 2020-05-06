Андрес Иньеста
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Иньеста забивает «Челси» 10 часов подряд. Это «Барселона» зациклила легендарный гол
06 мая, 12:26
На ютуб-канале «Барсы» вышло десятичасовое видео. Это повторяющийся гол Иньесты в том самом матче с «Челси», где главным героем был судья Том Эвребе. Вот еще один вариант, как убить день на самоизоляции:
На ютубе такой жанр зацикленных видео до 10 часов популярен уже несколько лет.
Можно, например, бесконечно наслаждаться угрозами маэстро Понасенкова:
Или залипнуть на психоделической заставке «В гостях у Дмитрия Гордона»:
А блогер Sam Jones стал популярным из-за своих реакций на эти мучительно-долгие видео. Вот он 10 часов смотрит рекламу с Николаем Басковым (почти 5 миллионов просмотров!):
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