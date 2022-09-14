Как «Атлетико» специально выпускает Гризманна после 60-й минуты много матчей подряд – это уход от выплаты 40 млн «Барселоне»
Антуан Гризманн играет уникальный сезон в «Атлетико». В каждом матче он стабильно выходит на поле в период с 61-й по 64-ю минуты. Это работает в любом турнире: Гризманн сыграл за «Атлетико» в пяти матчах чемпионата и дважды появился в Лиге чемпионов. За это время Гризманн забил три гола в трех разных матчах – их «Атлетико» предсказуемо выиграл.
«Атлетико» выпускает Гризманна только на полчаса – «Барселона» уже готовится к суду
«Атлетико» арендовал Гризманна у «Барселоны» 31 августа 2021 года. Стоимость двухлетней аренды составила 10 миллионов евро. «Атлетико» мог отказаться от Гризманна летом 2022 года, но именно продление аренды еще на сезон активировало спорный пункт. «Барселона» теперь надеется на продажу Гризманна – его контракт с клубом еще действует до лета 2024 года.
ESPN объяснял суть спора между «Барселоной» и «Атлетико». Гризманн сыграл более 45 минут в 30 из 37 игр прошлого сезона. Версия «Барселоны»: этого достаточно для вступления в силу пункта о выкупе за 40 миллионов евро. Ответ «Атлетико»: Гризманн должен отыграть более 45 минут в половине игр за два сезона. Учитываются игры, где он может играть (без травм и дисквалификаций).
Гризманн был звездой три года назад. Тогда «Барселона» сама купила его у «Атлетико» за 120 миллионов евро. С того перехода в карьере 31-летнего Гризманна начался спад. В Примере он уже не делал больше 20 результативных действий за сезон. Первый сезон аренды «Атлетико» не убедил: за 26 игр в чемпионате Испании Гризманн забил только три гола и сделал четыре ассиста.
Игровое время Гризманна в сезоне-2022/23 – когда он выходил со скамейки:
- «Хетафе» – 62-я минута, забил;
- «Вильярреал» – 62-я минута;
- «Валенсия» – 64-я минута, забил;
- «Реал Сосьедад» – 63-я минута;
- «Порту» – 61-я минута, забил;
- «Сельта» – 63-я минута;
- «Байер» – 63-я минута.
Все это похоже на ситуацию из России. Роман Широков имел контракт со «Спартаком» по схеме «2+1». Дополнительный год активировался, если бы в последнем сезоне Широков провел 15 игр. В итоге он сыграл 14 матчей, а потом потерял место в основе. Вместе с агентом подождал два месяца – и в январе 2016-го расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию.
«Атлетико» детально заботится о пунктах в арендных сделках. Рядом с Гризманном есть пример Мораты. «Атлетико» взял его в аренду у «Челси», потом выкупил, а уже через два месяца сам отдал в аренду «Ювентусу». В этом сезоне Мората вернулся в «Атлетико» и играет в основе. Летом «Ювентус» отказался от выкупа за 35 миллионов – эти деньги могли бы помочь Гризманну.
Сейчас «Атлетико» внимательнее следит за трансферным балансом. Последним игроком дороже 35 миллионов был Феликс (127,2 млн). Его клуб брал еще в сезоне-2019/20. В летнее трансферное окно перед новым сезоном «Атлетико» отдал на покупки всего 26,5 миллиона. Они пошли на трансферы Молины (20) и Лино (6). Витсель пришел свободным агентом, Регилон – в аренду.
А так год назад клуб приветствовал самого Гризманна:
У Гризманна существует два варианта развития ситуации. «Барселона» якобы готовится пойти в суд, чтобы заставить «Атлетико» выплатить полную сумму за Гризманна. Параллельно оба клуба ведут переговоры о снижении цены. L’Equipe пишет о согласовании цифры в 25 миллионов евро. Если остановятся на ней, «Атлетико» не откажется от трансферной выплаты. А пока еще может.
Marca объясняла, почему «Атлетико» не боится судебного разбирательства. Клуб считает, что юридически невозможно доказать сознательное неисполнение пункта в контракте. Поэтому официальные лица абстрагируются от ситуации. Президент «Атлетико» Энрике Сересо сказал, что никогда не вмешивается в вопрос выбора состава и прекрасно взаимодействует с Гризманном.
Transfermarkt указывает, что Гризманн до сих пор принадлежит «Барселоне». Формально он должен вернуться в клуб в июне 2023 года. Это никому не нужно: только этим летом «Барселона» потратила более 150 миллионов евро на укрепление состава. В новой «Барселоне» у Гризманна совсем не будет места в составе – там сейчас стал постоянным запасным даже Мемфис Депай.
Минус для Гризманна, что президент Сересо опровергает любые промежуточные соглашения. Он подчеркивает, что к середине сентября все находится в той же точке, где было в начале сезона. «Атлетико» предстоит решить много других проблем: например, найти место на зарплату для Гризманна. В испанских СМИ это называется еще одной причиной всех задержек.
Гризманн и Симеоне зависят от политики «Атлетико» – они не могут повлиять на ситуацию
Диего Симеоне назвал себя членом клуба в ответ на все вопросы о Гризманне. СМИ сразу расценили это отсылкой к тому, что именно руководство приказало ему выпускать Гризманна так поздно. С самим Гризманном все сложнее. После матча против «Порту» он почти повторил слова Симеоне, но сказал о желании большего. И о бессилии: «Это то, что есть. Это не в моей власти».
Тот матч против «Порту» в Лиге чемпионов почти стал уникальным для Гризманна по сезону. Команды забили три гола после 90-й минуты. У Гризманна – победный мяч на 101-й. Это чуть не стало проблемой для «Атлетико»: в той игре Гризманн вошел в игру на 61-й минуте. Так получилось, что он отыграл 40 минут и немного не дотянул до нужного «Барселоне» показателя.
Пока кажется, что вопрос именно в цене Гризманна. «Атлетико» не хочет отдавать за него 40 миллионов, но точно готов что-то заплатить. Президент клуба Сересо в одном из послематчевых комментариев сказал, что Гризманн – один из важных игроков «Атлетико»: «Он не может уйти, потому что остается частью команды». В мае Сересо включал его в число лучших игроков мира.
Гризманн целует эмблему «Атлетико» после голов. Все в клубе надеются, что после согласования спорных вопросов с «Барселоной» он вернется на звездный уровень. До первоначального ухода в «Барселону» Гризманн был лидером «Атлетико». Вот его последовательные показатели по голам в Примере за пять сезонов в «Атлетико», когда клуб взял его у «Сосьедада»: 22, 22, 16, 19, 15.
В сезоне-2021/22 Гризманн столкнулся в «Атлетико» с серией матчей без голов. Он начал год с январского гола в ворота клуба «Райо Махадаонда». Потом Гризманн вообще не забивал то августовского товарищеского матча с «Кадисом». В то время он играл намного больше, чем сейчас. Например, за период без голов 12 раз появился в старте «Атлетико» во всех турнирах.
Сам Гризманн связывает дальнейшую карьеру только с «Атлетико». В переговорах участвует его агент – он и предлагает клубам снизить сумму выкупа. Для Гризманна важен не только личный комфорт. В интервью он делает отсылки к родным, которым сейчас все нравится: «Моя семья счастлива». И весь 2022 год утверждает, что сохраняет невероятные взаимоотношения с Симеоне.
Игроки «Атлетико» поддерживают Гризманна: улыбаются рядом с ним на скамейке и выделяют его вклад в игру. Это же делает и Симеоне – отмечает его решающую роль и говорит: «Антуан знает, что я его люблю». Многие фанаты «Атлетико» не до конца простили Гризманна за его уход в «Барселону», но теперь большинство из них даже перестали его освистывать. Для всех «Барселона» уже в прошлом.