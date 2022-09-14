Как «Атлетико» специально выпускает Гризманна после 60-й минуты много матчей подряд – это уход от выплаты 40 млн «Барселоне»

«Атлетико» выпускает Гризманна только на полчаса – «Барселона» уже готовится к суду

«Атлетико» арендовал Гризманна у «Барселоны» 31 августа 2021 года. Стоимость двухлетней аренды составила 10 миллионов евро. «Атлетико» мог отказаться от Гризманна летом 2022 года, но именно продление аренды еще на сезон активировало спорный пункт. «Барселона» теперь надеется на продажу Гризманна – его контракт с клубом еще действует до лета 2024 года.

ESPN объяснял суть спора между «Барселоной» и «Атлетико». Гризманн сыграл более 45 минут в 30 из 37 игр прошлого сезона. Версия «Барселоны»: этого достаточно для вступления в силу пункта о выкупе за 40 миллионов евро. Ответ «Атлетико»: Гризманн должен отыграть более 45 минут в половине игр за два сезона. Учитываются игры, где он может играть (без травм и дисквалификаций).

Гризманн был звездой три года назад. Тогда «Барселона» сама купила его у «Атлетико» за 120 миллионов евро. С того перехода в карьере 31-летнего Гризманна начался спад. В Примере он уже не делал больше 20 результативных действий за сезон. Первый сезон аренды «Атлетико» не убедил: за 26 игр в чемпионате Испании Гризманн забил только три гола и сделал четыре ассиста.