Хави

Дата рождения
25 января 1980 г.
Достижения
Чемпион мира и Европы
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Футбол
«Барселона» проиграла «Бетису». Это ее первое поражение при Хави
#Барселона
Футбол
«Барселона» сыграла вничью с «Бенфикой» в первом при Хави матче Лиги чемпионов. Она не забила в трех играх из пяти
#Барселона
Футбол
«Барселона» победила «Эспаньол». Это ее первый матч под руководством Хави
#Барселона
Футбол
«Барселона» представила Хави как главного тренера на «Камп Ноу»
#Хави
Футбол
Хави подписал контракт с «Барселоной» до 2024 года. 8 ноября – презентация на «Камп Ноу»
#Хави
Футбол
«Аль-Садд» объявил об уходе Хави в «Барселону». Он станет главным тренером после отставки Кумана
#Хави
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Материалы
Конте и Хави меняют «Тоттенхэм» и «Барсу» еще до первых матчей: минус сэндвичи из меню, увольнение слабых медиков и жесткие системы штрафов
#Антонио Конте
Какой Хави как тренер: очень много владения, провалился в азиатской Лиге чемпионов и дважды отказывал «Барсе» – не хотел идти на чужое место
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#Хави
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Месси надо изменить одну вещь в своей игре, чтобы стать величайшим в истории
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#Лионель Месси
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Месси не забивал головой три года. Он специально так не играет, хотя его любимый гол – головой в финале ЛЧ
#Лионель Месси
Что дальше с Месси? Уйдет через год? Его не любит новый тренер? Он перестанет стараться? Разбираем главные вопросы
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#Лионель Месси
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Разбираем Хави и Иньесту. Чем они отличаются? Как именно творили? Что по характеру?
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#Андрес Иньеста
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