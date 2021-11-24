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«Барселона» сыграла вничью с «Бенфикой» в первом при Хави матче Лиги чемпионов. Она не забила в трех играх из пяти
2 часа назад
- «Барселона» провела второй матч при главном тренере Хави и первый – в Лиге чемпионов. В Примере она победила «Эспаньол».
- Игру судил российский арбитр Сергей Карасев. В первом тайме он отменил гол «Бенфики» из-за вышедшего за пределы поля мяча.
Карасев отменил матч в ворота «Барселоны» – его помощник увидел, как мяч в воздухе покинул поле при угловом
После пяти туров «Барселона» набрала семь очков, занимает второе место и забила два гола. В первом матче она проиграла «Бенфике» со счетом 0:3.
Киевское «Динамо» досрочно заняло последнее место в группе. «Барселона» и «Бенфика» претендуют на второе место в плей-офф Лиги чемпионов.
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