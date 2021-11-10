Конте и Хави меняют «Тоттенхэм» и «Барсу» еще до первых матчей: минус сэндвичи из меню, увольнение слабых медиков и жесткие системы штрафов
За два с лишним месяца осени произошли две крупные перемены тренеров. Первая – Хави сменил Роналда Кумана в «Барселоне». Вторая – замена Нуну в «Тоттенхэме» на Антонио Конте. Оба работают относительно небольшое время, но уже заметно изменили команды.
Как Конте меняет «Тоттенхэм»
С назначения Антонио Конте в «Тоттенхэм» прошло чуть больше недели (назначен 2-го ноября, дата написания материала – 10-е ноября). За это время Конте уже провел две встречи, но там без выдающихся результатов. В первой он обыграл «Витесс» в Лиге конференций со счетом 3:2, во второй сыграл вничью с «Эвертоном» в АПЛ.
Но 8 дней хватило Конте, чтобы запустить миниперестройку «Тоттенхэма». Он начал с распорядка внутри команды и, по даннымThe Athletic, внес ряд важных изменений:
🏋️ Обычно у «Тоттенхэма» на следующий день после игры легкая тренировка (зал/бассейн). Но после матча с «Витессом» команда усиленно занималась – таких нагрузок не было со времен Маурисио Почеттино.
🎃 Конте уже проинформировал некоторых игроков, что их форма далека от идеала, который он требует – в ближайшее время они должны похудеть.
🥪 Конте изменил питание «Тоттенхэма». Из меню резко ушли кетчуп, майонез, сэндвичи после тренировок. Он уменьшил объем соков. Зато рекомендовал футболистам есть больше фруктов.
📺 Конте уже объявил команде, что будет больше личных и командных встреч. Также его штаб выделит дополнительное время на встречи с видеоаналитиками. Конте ввел стандартное время – до 20 минут. Но после «Витесса» игроки «Тоттенхэма» провели полтора часа в зале для видеоанализа.
⏳ Говорят, Конте изменил тренировочный процесс «Тоттенхэма» до неузнаваемости (в сравнении с тем, что было при Нуну).
Что думают об этом футболисты «Тоттенхэма». Уго Льорис сказал, что почувствовал силу и статус Конте с первой минуты первой тренировки. The Athletic говорит, что футболисты «Тоттенхэма» впечатлены тренировками Конте и его штаба – они проделали больше работы и получили больше пользы, чем от периода с Нуну в несколько месяцев.
Как Хави меняет «Барселону»
Нечто подобное происходит с «Барселоной» при Хави. Тот стал тренером команды перед паузой на сборные, но тоже кое-что поменял в ней при Кумане.
• Жерар Пике больше не может ходить на ТВ-шоу, поскольку, по мнению Хави, это негативно влияет на имидж клуба.
• Хави изменил время прибытие игроков на базу. Теперь футболисты обязаны быть за 1,5 часа до общекомандных занятий. Персонал появляется за два часа.
• Хави изменил систему штрафов. Теперь, если игроки систематически нарушают правила, то штрафы увеличиваются в геометрическом порядке.
• Когда до игры остается два дня, то дома футболисты должны быть до полуночи.
• Никаких экстремальных видов спорта. До отпусков футболисты должны расписывать, чем планируют заниматься в свои выходные.
• Питание стало общим и на базе – обязательное правило, которое существовало долгое время и пропало при Кумане.
• Хави уволил медицинский штаб «Барселоны». Он недоволен положением с травмами. Об этом мы писали здесь:
Еще одна проблема «Барсы» – вал травм. Сломанных игроков на целый состав – даже новый Месси, который только вернулся после года лечения
• Состав будет выбран в соответствии по работе на тренировках.
• Футболисты должны следить за имиджем клуба и за тем, как они сами его поддерживают: никаких провокационных и необдуманных интервью.
Marca пишет, что футболисты «Барселоны» тоже позитивно воспринимают изменения при Хави. Куман запустил тренировочный процесс, а в его работе было слишком много негатива