Конте и Хави меняют «Тоттенхэм» и «Барсу» еще до первых матчей: минус сэндвичи из меню, увольнение слабых медиков и жесткие системы штрафов

Как Конте меняет «Тоттенхэм»

С назначения Антонио Конте в «Тоттенхэм» прошло чуть больше недели (назначен 2-го ноября, дата написания материала – 10-е ноября). За это время Конте уже провел две встречи, но там без выдающихся результатов. В первой он обыграл «Витесс» в Лиге конференций со счетом 3:2, во второй сыграл вничью с «Эвертоном» в АПЛ.

Но 8 дней хватило Конте, чтобы запустить миниперестройку «Тоттенхэма». Он начал с распорядка внутри команды и, по даннымThe Athletic, внес ряд важных изменений:

🏋️ Обычно у «Тоттенхэма» на следующий день после игры легкая тренировка (зал/бассейн). Но после матча с «Витессом» команда усиленно занималась – таких нагрузок не было со времен Маурисио Почеттино.

🎃 Конте уже проинформировал некоторых игроков, что их форма далека от идеала, который он требует – в ближайшее время они должны похудеть.

🥪 Конте изменил питание «Тоттенхэма». Из меню резко ушли кетчуп, майонез, сэндвичи после тренировок. Он уменьшил объем соков. Зато рекомендовал футболистам есть больше фруктов.