Роналд Куман

Дата рождения
21 марта 1963 г.
Достижения
Обладатель Кубка чемпионов УЕФА в качестве игрока
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Футбол
⚡️ «Барселона» уволила Кумана. Ровно год назад с поста президента ушел Бартомеу
#Барселона
Футбол
Группа болельщиков атаковала машину Кумана и мешала выезду из «Камп Ноу». «Барселона» примет меры
#Роналд Куман
Футбол
Президент «Барселоны» сказал, что Куман останется главным тренером вне зависимости от матча с «Атлетико»
#Роналд Куман
Футбол
Куман пропустит две игры в Примере из-за удаления. «Барселона» идет седьмой в таблице и не побеждает с августа
#Роналд Куман
Футбол
Куман дисквалифицирован на два матча Примеры за оскорбление судьи. «Барселона» подаст апелляцию
#Барселона
Футбол
Месси остался в запасе на матч «Барсы» в Примере. Последний раз такое случалось в сентябре 2019-го
#Лионель Месси
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Материалы
9 примеров, когда Лапорта говорит одно, но случается – противоположное
#Жоан Лапорта
Год назад Куман по телефону сказал Суаресу, что не нуждается в нем. Тот подколол в ответ: забил «Барсе» и изобразил рукой звонок 📞
#Луис Суарес
Куман уже собирается в отставку, бывшие игроки его ругают. Но новый тренер не решит проблемы «Барселоны»
#Роналд Куман
Парадокс «Барселоны»: с результатами все плохо, но тренер Куман не уходит и даже в обход боссам выступает: «Чудес ждать не стоит»
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#Роналд Куман
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Куман весь сезон проигрывает ключевые матчи в «Барселоне»
#Роналд Куман
У Кумана часто течет кровь из носа на пресс-конференциях. Это из-за приступа, который случился после 96 км на велосипеде
#Роналд Куман
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