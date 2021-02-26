У Кумана часто течет кровь из носа на пресс-конференциях. Это из-за приступа, который случился после 96 км на велосипеде
Журналист Самуэль Марсден написал в твиттере, что у Роналда Кумана во время пресс-конференции пошла из носа кровь. Он выругался и прекратил отвечать на вопросы. «Барселона» позже сказала, что с ним все хорошо.
Это уже похожий случай за последнее время. Три недели назад у Кумана тоже пошла кровь во время пресс-конференции.
Незадолго до кровотечения у Кумана спросили о его будущем в «Барселоне». Он сказал, что все тренеры «Барселоны» испытывают серьезное давление. Но кровотечение не связано с нервозностью.
В мае 2020-го Куману стало плохо дома, он почувствовал сильную боль в груди. Жена вызвала скорую. В больнице выяснилось, что Куман перенес небольшой сердечный приступ. Врачи сделали ему катетеризацию сердца (эта операция проводится даже без общего наркоза), после чего Куман смог быстро восстановиться и уже через три месяца стать главным тренером «Барселоны».
А сейчас он пьют лекарства, которые разжижают кровь. По этой причине у Кумана может иногда начаться внезапное кровотечение.
Куман так вспоминал тот случай:
«В тот день мы проехали с другом на велосипеде 96 километров. Я пришел домой очень уставшим, а потом почувствовал боль в груди и побелел. Но мне повезло, что дома была жена. Через 15 минут я уже был в больнице.
Когда у меня случился инсульт, то это заставило думать о жизни по-другому. К тому же, мой отец скончался от сердечного приступа в 75.
Мне нужно было возглавить «Барселону» сейчас или никогда. Я понял, что не хочу тренировать до 70 лет».
Еще Куман рассказывал, как тяжело переносил коронавирус.
«Я действительно страдал. Поднималась высокая температура, я очень сильно уставал. Особенно сложно было по ночам».
Кстати, из-за пандемии прошлогодний плановый просмотр у кардиолога был перенесен с марта на июнь. Как раз за пару недель до него у Кумана и случился приступ.