У Кумана часто течет кровь из носа на пресс-конференциях. Это из-за приступа, который случился после 96 км на велосипеде

А сейчас он пьют лекарства, которые разжижают кровь. По этой причине у Кумана может иногда начаться внезапное кровотечение.

Куман так вспоминал тот случай:

«В тот день мы проехали с другом на велосипеде 96 километров. Я пришел домой очень уставшим, а потом почувствовал боль в груди и побелел. Но мне повезло, что дома была жена. Через 15 минут я уже был в больнице. Когда у меня случился инсульт, то это заставило думать о жизни по-другому. К тому же, мой отец скончался от сердечного приступа в 75. Мне нужно было возглавить «Барселону» сейчас или никогда. Я понял, что не хочу тренировать до 70 лет».

Еще Куман рассказывал, как тяжело переносил коронавирус.

«Я действительно страдал. Поднималась высокая температура, я очень сильно уставал. Особенно сложно было по ночам».

Кстати, из-за пандемии прошлогодний плановый просмотр у кардиолога был перенесен с марта на июнь. Как раз за пару недель до него у Кумана и случился приступ.