Куман фанатично влюблен в «Барсу» 20 лет и мечтал стать главным. Он уже работал там – кончилось войной с лучшим другом ван Галом

Для начала: Куман – большой фанат «Барселоны». На машине – номера в ее честь, отель – только тот, где жила она

Куман до назначения главным тренером провел в «Барсе» семь лет (шесть – как игрок, год – как ассистент ван Гала). За это время он влюбился в клуб и пронес чувство через двадцать лет.

Вот истории об этом:

🛬 Куман стал главным тренером «Барсы» 19 августа, но формально это назначение могло произойти зимой. Тогда он отказался: «Я пообещал президенту федерации футбола Нидерландов, что поработаю со сборной на Евро. Но вы спросили меня о «Барселоне», я отвечу: когда-нибудь я стану ее тренером. Это цель всей моей жизни ».

🏠 В Барселоне у Кумана еще со времен игровой карьеры остался дом. С конца июня он вместе с семьей живет только там. При этом тогда не было слухов об увольнении Сетьена, а до поражения от «Баварии» оставалось еще полтора месяца. Куман просто переехал в Испанию – это его любимый город и любимая страна.