Куман фанатично влюблен в «Барсу» 20 лет и мечтал стать главным. Он уже работал там – кончилось войной с лучшим другом ван Галом
Для начала: Куман – большой фанат «Барселоны». На машине – номера в ее честь, отель – только тот, где жила она
Куман до назначения главным тренером провел в «Барсе» семь лет (шесть – как игрок, год – как ассистент ван Гала). За это время он влюбился в клуб и пронес чувство через двадцать лет.
Вот истории об этом:
🛬 Куман стал главным тренером «Барсы» 19 августа, но формально это назначение могло произойти зимой. Тогда он отказался: «Я пообещал президенту федерации футбола Нидерландов, что поработаю со сборной на Евро. Но вы спросили меня о «Барселоне», я отвечу: когда-нибудь я стану ее тренером. Это цель всей моей жизни».
🏠 В Барселоне у Кумана еще со времен игровой карьеры остался дом. С конца июня он вместе с семьей живет только там. При этом тогда не было слухов об увольнении Сетьена, а до поражения от «Баварии» оставалось еще полтора месяца. Куман просто переехал в Испанию – это его любимый город и любимая страна.
📸 Куман настолько зациклен на «Барсе», что в зале славы «Гронингена» он на фото в ее футболке. В 1997-м, когда Куман закончил карьеру, ему позвонил «Гроненинген» и сказал, что хочет включить его в зал славы.
Куман ответил: ок, только если я буду там в майке «Барсы». Клуб согласился.
🚘 С 2016-го по 2017-й Куман год тренировал «Эвертон». Когда он только приехал в Ливерпуль, он сразу же попросил у руководства клуба новые номера для своей «Бентли».
«RK04» – Роналд Куман в «Барсе» играл под четвертым номером. Приписка «BAR» – сами понимаете, в честь какого клуба.
🏡 Еще одна тема из периода работы в «Эвертоне»: когда он с командой приезжал в Лондон на игры, то всегда останавливался в отеле Sopwell House. В этом же отеле останавливалась «Барса» перед финалом ЛЧ-1992 с «Сампдорией». В том матче Куман забил решающий мяч (итоговый счет – 1:0 в пользу «Барсы»).
В «Барсе» Куман работал ассистентом ван Гала, которого называл одним из главных людей в жизни. Потом они поругались и пакостили друг другу
В 1997-м Куман закончил игровую карьеру. Дальше – год в сборной Голландии, а потом приглашение в «Барселону» от Луи ван Гала. Конечно, Куман согласился.
«Я обожаю этого человека [ван Гала]. Он самый большой тренер в футболе. Это честь – работать с ним в величайшем клубе мира. Наверное, это один из главных людей в моей жизни». Куман и ван Гал стали лучшими друзьями сами и подружили своих жен, часто устраивая отдых семьями.
Два года Кумана в «Барсе» – один титул победителя Примеры. В команде он отвечал за коммуникации с молодыми игроками и работал с Хави, Патриком Клюйвертом, Альбертом Селадесом, Зенденом и другими юниорами. Ривалдо, которому тогда было 26, все замечал и характеризовал его работу так:
«Он идеальный человек для должности главного тренера «Барсы». Под его руководством выросло много молодых игроков. Он отлично понимает философию этого клуба: когда нужно делать акцент на футболистов из своей академии».
Спустя два года под ван Галом Куман понял, что готов рулить сам. В середине сезона-1999/00 «Гронинген» позвал его главным тренером. Куман согласился, но ван Гал не отпустил. Он считал: а) Нельзя терять важного помощника; б) Куман еще не готов к самостоятельной работе.
Второе предложение Куман получил от «Витесса» – тоже согласился, а ван Гал тоже не отпустил. На этот раз они поругались. Куман все-таки уехал, но отношения надломились.
Позднее они пересеклись в «Аяксе» – и сцепились по-взрослому.
Куман там был главным тренером. Ван Гал – техническим директором, но постоянно вмешивался в работу Кумана: ставил стул рядом с тренировочным полем, перевыбирал программу и оспаривал любые решения.
В автобиографии ван Гал писал:
«Куман всегда говорил, что мечтал о самостоятельной работе в «Барсе». Но я не видел в нем сильного тренера на тот момент. До «Барселоны» ему было очень далеко, этот юнец нуждался в поддержке. Я делал все, чтобы он закрепился на этой должности, а он просто жаловался руководству. Болван».
Куман злился на авторитарную опеку ван Гала. Он при игроках называл его уродом, а после тренировок и матчей ходил к боссам и жаловался, что ван Гал просто мешает. Итог – «Аякс» уволил ван Гала. Их жены тоже поссорились так, что вернули друг другу вещи, подаренные за годы дружбы.
Признание об «одном из главных людей в жизни» испарилось. Сейчас Куман вообще не любит говорить о ван Гале. Из последнего было это:
«Мне не нравится его стиль. Скучный, прямолинейный. Так могут играть середняки, но так не могут играть топ-клубы. Он всегда был таким, даже когда мы работали вместе. Я ему говорил об этом, но он не слушался. Это его дело, нашу правоту показало время».
В 2003-м «Барса» уже предлагала Куману работу – но узнала о сумме выкупа из «Аякса» и отказалась
В 2003 году «Барса» думала о приглашении голландского тренера (и найти потенциального преемника ван Гаала и Круиффа). Главный выбор – Куман. Но «Аякс» не хотел отдавать его бесплатно.
«Я говорил с руководством и договорился по личному контракту, но с «Аяксом» они так и не пришли к соглашению. За меня требовали большие деньги. Мне было-то всего 40 лет. Да и тренировал я самостоятельно только в «Витессе» и «Аяксе».
El Mundo Deportivo писало, что «Аякс» попросил у «Барсы» три миллиона долларов. Через две недели после этого общения «Барселона» назначила Франка Райкарда – хотя у него из опыта были только четыре года работы в сборной Голландии и роттердамской «Спарте».
Он не такой плохой, чтобы не получить шанс в "Барселоне". Поэтому пусть пробует.