«Барса» серьезно больна. И дело не в тренерах

По ходу этого сезона и в «Баварии», и в «Барселоне» были сложности: плохая атмосфера в раздевалке, слабые результаты, увольнения главных тренеров.

• «Бавария» уволила Ковача 3 ноября.

• «Барселона» уволила Вальверде 14 января.

С тех пор:

«Бавария» – ни одного конфликта внутри, победа в Бундеслиге, Кубок Германии, полуфинал ЛЧ, 2.76 очков за матч.

«Барселона» – постоянные внутриклубные конфликты, впервые за 12 лет без трофеев, худший матч в еврокубках в истории (2:8), 2.08 очков за матч.

Все ругали Вальверде. Оказалось, что проблема не в нем

Именно с Вальверде связан окончательный отказ «Барселоны» от фирменного стиля. С ним команда значительно снизила процент владения мячом, интенсивность прессинга и отошла от позиционных атак. И казалось, что регресс «Барсы» связан именно с этим.

Возможно, руководство тоже думало, что проблема решится приглашением тренера с каноничным для клуба стилем. Поэтому пришел Сетьен – теоритически идеально подходящий «Барсе», какой она была раньше.