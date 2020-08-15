«Барса» серьезно больна. И дело не в тренерах
По ходу этого сезона и в «Баварии», и в «Барселоне» были сложности: плохая атмосфера в раздевалке, слабые результаты, увольнения главных тренеров.
• «Бавария» уволила Ковача 3 ноября.
• «Барселона» уволила Вальверде 14 января.
С тех пор:
«Бавария» – ни одного конфликта внутри, победа в Бундеслиге, Кубок Германии, полуфинал ЛЧ, 2.76 очков за матч.
«Барселона» – постоянные внутриклубные конфликты, впервые за 12 лет без трофеев, худший матч в еврокубках в истории (2:8), 2.08 очков за матч.
Все ругали Вальверде. Оказалось, что проблема не в нем
Именно с Вальверде связан окончательный отказ «Барселоны» от фирменного стиля. С ним команда значительно снизила процент владения мячом, интенсивность прессинга и отошла от позиционных атак. И казалось, что регресс «Барсы» связан именно с этим.
Возможно, руководство тоже думало, что проблема решится приглашением тренера с каноничным для клуба стилем. Поэтому пришел Сетьен – теоритически идеально подходящий «Барсе», какой она была раньше.
Но с ним стало только хуже. С Вальверде «Барса» хотя бы получала результат, с Сетьеном – не выиграла ни в одном турнире. Тактически «Барселона» изменилась, но качество и результаты только ухудшилось.
Выделяем три основные проблемы
1. Набор игроков этой «Барсы» невозможно адаптировать под старый стиль.
Просто по именам:
• Правый защитник раньше – Дани Алвес. Сейчас – Семеду, либо Роберто.
• Центр полузащиты раньше – Иньеста и Хави. Сейчас там часто выходят Видаль и Ракитич – игроки, чей функционал с мячом значительно ниже.
• Не могут заменить Неймара. Вместо него пришли Дембеле, Коутиньо и Гризманн. За троих заплатили 390 миллионов. Дембеле – вечно травмирован; Коутиньо – не нужен, ушел в аренду, а теперь казнит «Барсу» в ЛЧ; Гризманн – за сезон так и не вписался.
• Все остальные: Пике, Альба, Бускетс, Суарес – постарели: им сейчас по 31-33 года.
Эта команда уже не может играть, как раньше. Но из-за ностальгии, веры в старый стиль и оставшихся игроков той эры «Барса» как будто еще верит, что может. От этого – только неопределенность и регресс.
2. Ярая зависимость от Месси.
В последние три сезона количество голевых действий и касаний мяча Месси относительно всей команды дошли до пика. Еще никогда команда так всецело не играла на него и не была от него зависима.
Вальверде подстраивал под него игру – и у «Барсы» хотя бы был результат. Исконный стиль Сетьена изначально не подходил этой «Барселоне», потому что в ней есть Месси – человек, который почти не работает без мяча (и показывает пример Суаресу).
Поэтому тренеру «Барселону» нужно исходить не только из своего видения футбола, но и подстраивать его под Месси. Что в современном футболе – утопия: командная система всегда сильнее игрока, на котором строится система.
Сетьен сам признавал, что у «Барсы» есть зависимость от Месси. И говорил, что она – нормальна. Но кажется, нет – не нормальна.
3. Настроение внутри клуба давно испорчено. Это тоже влияет на результаты.
Вокруг «Барсы» в последние годы столько провокационных ситуаций и скандалов – можно написать несколько книг. Из последнего:
• Месси во время матча показательно игнорировал помощника Сетьена, который давал ему инструкции. Публично ссорился с Абидалем – техническим секретарем клуба. Был недоволен уходом Вальверде.
Главная цитата Месси последних месяцев: «Мне кажутся странными дела, которые происходят в клубе».
• Информация о сделке с компанией I3 Ventures. Детали рассказал Diario Sport. В расследовании упоминается, что «Барса» заплатила компании за публикации в соцсетях. Посты в аккаунтах от I3 Ventures должны поддерживать хороший имидж Бартомеу и высмеивать других людей из клуба (даже Месси и Пике).
• Уход из клуба двух вице-президентов и четырех директоров. Они посчитали, что невозможно продолжать дальнейшую работу из-за непрозрачных решений президента Бартомеу.
Многие проблемы связывают именно с Бартомеу. Переизбрание президента «Барсы» состоится только летом 2021 года.
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По ходу сезона «Барса» и «Бавария» были примерно в похожих ситуациях. Но то, как обе из них выбрались, показало, насколько проблемы «Барселоны» глубже.
«Бавария» сменила Ковача на своего Флика – и резко выздоровела.
«Барселона» даже не смогла привести своего Хави – тот предпочел дождаться переизбрание президента клуба.