Месси некуда уходить. Любой вариант – так себе

Самое интересное – пока каждый исход кажется маловероятным.

Сложно представить, что клуб убирает Бартомеу, у которого еще год правления: если он не уйдет сам, то собрать нужное число подписей для референдума и голосования о его отставке фанаты не смогут.

Еще сложнее, что Месси останется при этом руководстве и продолжит играть после такого шума.

Невозможно представить, что кто-то сейчас заплатит за него 700 миллионов.

Третий сценарий (расторжение контракта одним из способов) – тяжело осуществимый, но пока что самый вероятный из всех. При таком раскладе Месси уже скоро перейдет в новый клуб.

И тут главный вопрос: куда ему вообще идти?

Мнения из окружения Месси и надежных источников совпадают: он хочет топ-клуб и бороться за главные награды. Поэтому сразу отметаем финансовых гигантов из слабых лиг (американцев и китайцев) и «Ньюэллс Олд Бойз» (родной клуб Месси).

У кого сейчас есть деньги на зарплату, желание, сила и мелькание в слухах про трансфер: «Манчестер Сити», «Интер», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед».

Дальше – субъективная авторская оценка перспектив.

«Манчестер Сити»: Месси не подходит клубу ни по цифрам, ни по стилю

Самый логичный и лучший вариант для Месси. Мощная команда, одна из лучших лиг, Гвардиола. Марсело Беклер (надежный инсайдер) сегодня рассказал, что сам Месси хочет в «Ман Сити».

Только непонятно, нужен ли он клубу. «Сити» выстроил структуру, по которой в команде нет большой разницы зарплат. Сейчас Месси получает от «Барселоны» почти в два раза больше, чем Де Брюйне (самый высокооплачиваемый в «Ман Сити») там. Плюс клуб придерживается стратегии подписания игроков младше 25 лет.