Месси некуда уходить. Любой вариант – так себе
Месси просит «Барселону» расторгнуть контракт. У него остается еще год, но в контракте есть опция – Месси может расторгнуть его в конце любого сезона.
В этом году пункт обнулился 10 июня, и формально Месси уже ничего не может. Большинство авторитетных источников пишет, что «Барселона» заблокирует уход Месси юридически.
Появляется вероятность, что стороны будут судиться. Прямо сейчас возможны три расклада:
- Месси остается в «Барселоне».
- Его покупает другой клуб за 700 миллионов евро (сумма отступных по действующему контракту).
- Контракт расторгается, Месси уходит бесплатно.
Первый расклад возможен, если:
❌«Барса» докажет, что у Месси нет права расторгнуть контракт. Тогда он останется (и неизвестно, как будет взаимодействовать с клубом).
⭕️Месси убедят остаться обстоятельства (вероятно, отставка Бартомеу).
Второй – самый нереалистичный. Учитывая финансовый фэйр-плей, постковидный кризис, зарплату и возраст, возможность подписать его через год бесплатно – никто сейчас не заплатит такую сумму.
Третий пункт – в случае, если «Барселона» согласится расторгнуть контракт (вряд ли), или если Месси выиграет суд (о котором пока никто не говорит).
Самое интересное – пока каждый исход кажется маловероятным.
- Сложно представить, что клуб убирает Бартомеу, у которого еще год правления: если он не уйдет сам, то собрать нужное число подписей для референдума и голосования о его отставке фанаты не смогут.
- Еще сложнее, что Месси останется при этом руководстве и продолжит играть после такого шума.
- Невозможно представить, что кто-то сейчас заплатит за него 700 миллионов.
Третий сценарий (расторжение контракта одним из способов) – тяжело осуществимый, но пока что самый вероятный из всех. При таком раскладе Месси уже скоро перейдет в новый клуб.
И тут главный вопрос: куда ему вообще идти?
Мнения из окружения Месси и надежных источников совпадают: он хочет топ-клуб и бороться за главные награды. Поэтому сразу отметаем финансовых гигантов из слабых лиг (американцев и китайцев) и «Ньюэллс Олд Бойз» (родной клуб Месси).
У кого сейчас есть деньги на зарплату, желание, сила и мелькание в слухах про трансфер: «Манчестер Сити», «Интер», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед».
Дальше – субъективная авторская оценка перспектив.
«Манчестер Сити»: Месси не подходит клубу ни по цифрам, ни по стилю
Самый логичный и лучший вариант для Месси. Мощная команда, одна из лучших лиг, Гвардиола. Марсело Беклер (надежный инсайдер) сегодня рассказал, что сам Месси хочет в «Ман Сити».
Только непонятно, нужен ли он клубу. «Сити» выстроил структуру, по которой в команде нет большой разницы зарплат. Сейчас Месси получает от «Барселоны» почти в два раза больше, чем Де Брюйне (самый высокооплачиваемый в «Ман Сити») там. Плюс клуб придерживается стратегии подписания игроков младше 25 лет.
Но главная проблема – структура игры Гвардиолы, в которой каждый игрок должен много работать без мяча и активно прессинговать. Из-за неполного выполнения этих задач Агуэро сажался на скамейку и покупался Жезус. Месси в последние пять лет без мяча ходит пешком.
Контраргумент: «Барселона» Гвардиолы была прессингующей и сильной с Месси.
Ответ на контраргумент: тогда Месси все-таки работал. Был моложе (больше физ сил + больше желания отрабатывать). И система прессинга той «Барселоны» строилась так, чтобы скрывать минусы Месси без мяча. Структура «Ман Сити» не позволяет, чтобы один из игроков работал меньше или не работал совсем.
Месси просто не подходит «Сити». Поэтому, по информации The Athletic, клуб дистанцируется от этой покупки.
«Интер»: снова не тот стиль + не тот статус
Одновременно с публикацией заявления Месси «Интер» и Конте договорились о продлении сотрудничества. И это важный нюанс.
Система Конте требует интенсивной игры от каждого игрока; и очень четкого выполнения задач от нападающего (никакой вольности движения) – оба пункта максимально не подходят для Месси.
Еще «Интер» не гарантирует трофеи – клуб сейчас ощутимо отстает в развитии и от «Юве», и от конкурентов по Лиге чемпионов. Плюс переход в «Интер» подчеркнет неприятную для Месси деталь – он придет в клуб, который слабее команды Роналду.
«ПСЖ»: вроде норм, но – Франция, серьезно?
Кажется, лучший вариант. Клуб готов платить большие зарплаты. На поле у нападающих есть поблажки в работе без мяча. Титулы обеспечены: чемпионство – точно, ЛЧ – есть вероятность.
Нюансы:
1) «ПСЖ» был так хорош в этой Лиге чемпионов как раз за счет того, что Тухель убедил группу атаки работать без мяча.
2) Возможно, Месси не захочет ехать в пятый по силе чемпионат в Европе.
«Манчестер Юнайтед»: уже давно не тот
Тем более никаких гарантий на победы. Сейчас слишком большая пропасть между ним и «Ливерпулем» с «Ман Сити». Вряд ли Месси хочет приезжать в команду, которая не претендует даже на чемпионство в стране.
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Пока никто не писал про «Ювентус». И слишком мала вероятность такой сделки. Но – как же было бы интересно!
«Ювентус» подходит Месси по уровню и масштабу. У команды сейчас нет системы, и Пирло еще только формируется как тренер. Приход Месси может стать плюсом – Пирло не построит всю систему с нуля, а подстроит ее под двух гениев.
И сбудется главная фантазия-мечта фанатов: Роналду и Месси в одной команде.
НЕЛЬЗЯ, ЧТОБЫ МЕССИ УШЕЛ. И НЕЛЬЗЯ НЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ТВИТТЕР АВТОРА ТЕКСТА
«Тосно»:
✅ Не нужно двигаться вообще (и в обороне, и в атаке)
✅ Квартира в Ленобласти
✅ Нужно только поставить патч Небесной лиги на PES-2013.
✅ Возможно, Мирзов подарит медаль за Кубок России.
✅ Пароль от лучшего клубного твиттера во вселенной
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