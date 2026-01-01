Патрик Клюйверт

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Куман фанатично влюблен в «Барсу» 20 лет и мечтал стать главным. Он уже работал там – кончилось войной с лучшим другом ван Галом
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#Роналд Куман
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