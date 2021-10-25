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#Роналд Куман #Примера #Барселона #Реал

Группа болельщиков атаковала машину Кумана и мешала выезду из «Камп Ноу». «Барселона» примет меры

2 часа назад

«Барселона» проиграла «Реалу» в матче девятого тура Примеры. Для главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана это Эль Класико стало третьим – все закончились поражениями.

После матча группа болельщиков окружила машину Кумана, била по ней руками и ногами и мешала выезду из «Камп Ноу». «Барселона» осудила их действия и примет меры:

«Барселона» публично осуждает жестокие и пренебрежительные акты, с которыми столкнулся наш тренер, покидая «Камп Ноу». Клуб разберется с безопасностью и примет дисциплинарные меры, чтобы подобные досадные события не повторились».

«Барселона» проиграла «Реалу» четыре матча подряд. На данный момент она занимает девятое место в турнирной таблице Примеры.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер журналиста Diario SPORT Альберта Роже
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