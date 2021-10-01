Куман уже собирается в отставку, бывшие игроки его ругают. Но новый тренер не решит проблемы «Барселоны»
«Барселона» получила 0:3 в Лиссабоне, обновила собственные антирекорды и набрала коллекцию пугающих цифр. Главным виновником считается Рональд Куман – при нем «Барса» валится, а конца неудачам не видно.
Да еще и каждая предматчевая пресс-конференция теперь – целая история.
Перед игрой Примеры против «Кадиса» Куман зачитал заранее приготовленное заявление и ушел с пресс-конференции. В нем:
📢 Клуб находится в стадии восстановления.
📢 Молодые таланты через пару лет могут стать мировыми звездами – нужно терпение.
📢 Остаться на высокой позиции в Примере – успех, в ЛЧ не нужно ждать чудес.
📢 Происходящему процессу нужна поддержка – призыв поддержать.
Потом были 0:3 с «Бенфикой», а перед следующим матчем против «Атлетико» Куман заявил:
📢 «Повторю слова Луи ван Гала: «Доброе утро, мои друзья в прессе».
📢 «Если бы у меня был мешок с деньгами, Месси все еще был бы здесь».
📢 «Похоже, я уже собираюсь на выход».
С первой фразы Куман начал общение. В 2000 году Луи ван Гал покинул «Барселону» и именно с этой фразы начал свою последнюю пресс-конференцию.
После разгрома от «Бенфики» мы задались таким вопросом:
Это худшая «Барселона» в нашей жизни?
Результаты невзрачны, но дело не только в них. Тут и уход Месси, и гигантские долги, и множество травмированных. Есть ли аргументы в защиту Кумана или пункты, которые еще можно поправить?
🟡 Выступление в чемпионате. Пока шестое место, отставание от лидера по потерянным невелико (всего два очка). Хуже другое – команда теряет очки с нетоповыми клубами. Куман виноват в не самых лучших результатах, но впереди еще весь сезон.
🟡 Выступление в ЛЧ. 0:6 после двух туров – совсем плохо. И если с «Баварией» шансов минимум, то с «Бенфикой» проваливаться было нельзя. Куман виноват, но все еще можно исправить девятью очками с «Динамо» и «Бенфикой» – их может хватить для плей-офф.
🟡 Множество травм. С одной стороны, от Кумана это не зависит, с другой – неясно, сказалась ли на этом подготовка к сезону, которой занимался тренерский штаб.
🟢 Уход Месси и ослабление состава – тут к Куману вопросов нет. Большие долги не дают возможности сохранить лидера или заплатить за дорогих игроков.
🟢 Очень молодая команда. Из 16 игроков, выходивших в Лиссабоне, половина – не старше 22 лет. Просто нет других.
🔴 Негативный фон вокруг. Кажется, что защитников у Кумана просто нет – только игроки аккуратно высказываются, что виноваты и сами. Другие – вне клуба – критикуют. Виноват и сам Куман – с людьми у него не получается расставаться хорошо.
Кто еще набросился на Кумана:
⚔️ Миралем Пьянич провел за «Барселону» 19 матчей в Примере, 0+0 по «гол плюс пас». «Куман убивал мою уверенность в себе, потому что у нас с ним не было прямого общения. Это очень странно, я не знаю еще одного тренера, который просто называет стартовый состав», – удивлялся Пьянич и убежал в «Бешикташ».
⚔️ Луиса Суареса Куман вообще довел до слез: «Он отправлял меня тренироваться на третье и четвертое поля и обращался со мной так, словно мне 15 лет. От этого было больно, это задевало. Из-за такого неуважения я возвращался домой в слезах».
⚔️ Сантьяго Канисарес припомнил Куману совместную работу в «Валенсии»: «Он был худшим тренером за мои 10 лет в «Валенсии». Он не знал, как управлять раздевалкой и принимать правильные решения».
Что действительно не получается у Кумана:
🔴 Он слишком честен, общаясь с прессой. Состав недостаточно силен, но он говорит об этом вслух и часто. Вряд ли это мотивирует игроков.
🔴 «Барселона» при нем не стала более характерной. Она валилась при Эрнесто Вальверде и продолжает валиться при Кумане, если что-то идет не так. В команде просто нет лидера, и Куман найти его не может.
🔴 Он так и не выстроил защиту. Команда пропускала много в прошлом сезоне (в шестерке больше пропускал только «Бетис»), практически нет сухих матчей и сейчас.
Главный вопрос – сможет ли сменщик Кумана решить хотя бы часть этих проблем. Что он должен сделать – ясно: в сложных условиях добиться результата, по возможности побеждать красиво, нравиться в медиа и быть на позитиве. Многие тренеры могут исполнить последние два пункта, некоторые – первые два. Кто выполнит все четыре – большой вопрос.
Три фамилии потенциальных сменщиков до сих пор на слуху – Анри, Хави и Мартинес. Первые два еще не добились ничего существенного (успехи Хави в Катаре все же условны), у третьего впереди финальные матчи Лиги наций и ЧМ-2022 через год со сборной Бельгии.