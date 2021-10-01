Куман уже собирается в отставку, бывшие игроки его ругают. Но новый тренер не решит проблемы «Барселоны»

«Барселона» получила 0:3 в Лиссабоне, обновила собственные антирекорды и набрала коллекцию пугающих цифр. Главным виновником считается Рональд Куман – при нем «Барса» валится, а конца неудачам не видно.

Да еще и каждая предматчевая пресс-конференция теперь – целая история.

Перед игрой Примеры против «Кадиса» Куман зачитал заранее приготовленное заявление и ушел с пресс-конференции. В нем:

📢 Клуб находится в стадии восстановления.

📢 Молодые таланты через пару лет могут стать мировыми звездами – нужно терпение.

📢 Остаться на высокой позиции в Примере – успех, в ЛЧ не нужно ждать чудес.

📢 Происходящему процессу нужна поддержка – призыв поддержать.

Потом были 0:3 с «Бенфикой», а перед следующим матчем против «Атлетико» Куман заявил:

📢 «Повторю слова Луи ван Гала: «Доброе утро, мои друзья в прессе».

📢 «Если бы у меня был мешок с деньгами, Месси все еще был бы здесь».

📢 «Похоже, я уже собираюсь на выход».

С первой фразы Куман начал общение. В 2000 году Луи ван Гал покинул «Барселону» и именно с этой фразы начал свою последнюю пресс-конференцию.