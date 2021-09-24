Недавно Куман сказал, что будущее «Барсы» зависит от него. Сейчас клуб глупо теряет очки, а тренер придумывает нелепые объяснения поражениям
13 сентября Роналд Куман выдал неожиданное:
«Я открыт к тому, чтобы продолжить тренировать «Барселону». У меня здесь все хорошо. Благодаря мне у этого клуба есть будущее».
С того момента «Барсу» накрыла еще одна волна кризиса – поражение и два ничейных результата. Прямо сейчас «Барса» идет на седьмом месте с 9 очками в 5 матчах (36% баллов от возможных). Отставание от еврокубковой зоны – 1 очко, отставание от первого места (а там «Реал») – 7 очков.
Как «Барса» теряла очки в последнее время
До 13 сентября (до того самого высказывания Кумана) у «Барсы» было три матча в Примере: победа над «Реал Сосьедадом» (4:2), ничья с «Атлетиком» (1:1, «Барса» вырвала ее на 75-й минуте) и победа над «Хетафе» (2:1).
После этого «Барселона» больше не побеждала:
1. 14 сентября – поражение от «Баварии» 0:3.
Перед матчем Куман говорил: «Поражение 2:8 было больше года назад. Мы должны держать его в уме, но понимать: мы способны навредить «Баварии». Мы можем это сделать. Это будет очень напряженная игра».
В итоге «Бавария» без труда прошлась по сопернику. А у «Барсы» было 0 ударов в створ ворот – это с клубом в Лиге чемпионов случилось впервые с сезона-2003/04.
2. 20 сентября – ничья с «Гранадой» 1:1.
Куман после матча сказал: «Перед этим домашним матчем мы думали о победе. Но уже в начале игры мы столкнулись с рядом трудностей. Соперник убивал время со второй минуты. Мы рассчитывали на большее в этом матче, но нелегко что-то сделать после провального старта».
«Барселона» действительно много атаковала в этой встрече, но спаслась от поражения лишь на 90-й минуте.
3. 24 сентября – ничья с «Кадисом» 0:0.
После этого матча у «Барсы» всего 8 голов в 5 стартовых турах Примеры – так плохо не было с сезона-2003/04. Самого Кумана удалили на 97-й минуте встречи.
Но он вроде бы не сильно разочаровался: «Команда смотрелась довольно неплохо. Мы много владели мячом. Было трудно создавать моменты, но лучшие шансы в этом матче были у нас, мы создавали их до последней секунды».
И что, Кумана не уволят и теперь?
Внимание: этот пункт основан на инсайдах. Инсайды редко отображают достоверную информацию и определяются только степенью вашего доверия к источнику.
С начала осени вокруг Кумана образовалось много слухов – и все связаны либо с его возможным увольнением, либо со списком потенциальных сменщиков. Что писали и говорили о Кумане в последнее время
• Президент «Барсы» Жоан Лапорта после победы над «Хетафе»: «Мне нравится Куман. Я много общаюсь с Роналдом, у него есть моя поддержка и доверие. Модель Йохана Круиффа не подлежит обсуждению, и круиффизм Кумана неоспорим, но каждый адаптирует систему по-своему».
• Еще Жоан Лапорта: «Я по-прежнему верю в Кумана. У Роналда есть вся власть во всех спортивных вопросах. Он пользуется нашей поддержкой, уважением и доверием. Мы поможем ему в трудные моменты».
• El Chiringuito пишет, что у Лапорты был напряженный разговор с Куманом после поражения от «Баварии».
• Инсайд от AS. Медиа пишет, что некоторые члены совета директоров «Барсы» просят Лапорту уволить Кумана. По данным AS, Лапорта и сам не верит в тренера, но в ближайшее время вряд ли расстанется с ним. Хотя вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу после этого сказал: «Вопрос об отставке Кумана на совете директоров не затрагивался. Уволив Кумана, мы сделаем шаг назад. Это было бы нелогично».
• AS после матча с «Баварией» опубликовал информацию, которая подробно говорит, почему «Барсе» невыгодно увольнять Кумана. Если это случится, то клуб заплатит Куману компенсацию в 13-14 млн евро. Если «Барса» не продлит с Куманом контракт на сезон-2022/23, то заплатит ему 6 млн евро. Эти условия согласовал еще бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу.
• Перед матчем с «Кадисом» Куман зачитал заявление, в котором сказал: каких-то чудес в Лиге чемпионов от «Барсы» ждать не стоит. AS пишет, что он не согласовал это заявление с боссами, о нем знали только капитаны команды – это добавило напряжения в отношения Кумана и Лапорты.
Сам Лапорта сказал: «Мы в последний момент узнали, что он собирается так поступить. Он обязан посещать пресс-конференции, но на них может отвечать и действовать так, как хочет. Мы уважаем его решение, но узнали о нем незадолго до самого события, как и капитаны команды».
• Mundo Deportivo – «Барса» думает о назначении Тьерри Анри на пост тренера.
• Тоже Mundo Deportivo: «Барса» всерьез рассматривает вариант с назначением Хави. Но у него нет пункта о расторжении контракта с «Аль-Саддом», если им заинтересуется «Барселона». Эту опцию «Аль-Садд» исключил после последнего продления контракта с Хави.
• Разные источники публикуют различные списки потенциальных сменщиков Кумана. Там были и Хави, и Антонио Конте, и Андреа Пирло, и Филлип Коку. Официального подтверждения этому пока нет.
• А что говорят об увольнении Кумана «Барселона» и сам Куман, последние фразы:
- Куман: «Уйду из «Барсы», когда пойму, что игроки потеряли понимание меня. Пока это не так, нас устраивает сотрудничество».
- Лапорта: «Увольнение Кумана не зависит от ничьи с «Кадисом». Мы поддерживаем тренера».
- Технический секретарь «Барселоны» Рамон Планес: «Мы действительно поддерживаем Кумана. Он – наш тренер».
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В ближайшие 30 дней «Барселоне» предстоят матчи с «Валенсией», «Атлетико» и «Реалом» в Примере» и две лигочемпионские встречи (с «Бенфикой» и киевским «Динамо»). Видимо, они и определят положение Кумана в клубе.