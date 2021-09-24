Недавно Куман сказал, что будущее «Барсы» зависит от него. Сейчас клуб глупо теряет очки, а тренер придумывает нелепые объяснения поражениям

Как «Барса» теряла очки в последнее время

До 13 сентября (до того самого высказывания Кумана) у «Барсы» было три матча в Примере: победа над «Реал Сосьедадом» (4:2), ничья с «Атлетиком» (1:1, «Барса» вырвала ее на 75-й минуте) и победа над «Хетафе» (2:1).

После этого «Барселона» больше не побеждала:

1. 14 сентября – поражение от «Баварии» 0:3.

Перед матчем Куман говорил: «Поражение 2:8 было больше года назад. Мы должны держать его в уме, но понимать: мы способны навредить «Баварии». Мы можем это сделать. Это будет очень напряженная игра».

В итоге «Бавария» без труда прошлась по сопернику. А у «Барсы» было 0 ударов в створ ворот – это с клубом в Лиге чемпионов случилось впервые с сезона-2003/04.

2. 20 сентября – ничья с «Гранадой» 1:1.

Куман после матча сказал: «Перед этим домашним матчем мы думали о победе. Но уже в начале игры мы столкнулись с рядом трудностей. Соперник убивал время со второй минуты. Мы рассчитывали на большее в этом матче, но нелегко что-то сделать после провального старта».

«Барселона» действительно много атаковала в этой встрече, но спаслась от поражения лишь на 90-й минуте.

3. 24 сентября – ничья с «Кадисом» 0:0.

После этого матча у «Барсы» всего 8 голов в 5 стартовых турах Примеры – так плохо не было с сезона-2003/04. Самого Кумана удалили на 97-й минуте встречи.

Но он вроде бы не сильно разочаровался: «Команда смотрелась довольно неплохо. Мы много владели мячом. Было трудно создавать моменты, но лучшие шансы в этом матче были у нас, мы создавали их до последней секунды».