Это худшая «Барселона» в нашей жизни?

Нечто совсем непривычное происходит в новом сезоне Лиги чемпионов. Мы помним 2:8 «Барселоны» от «Баварии» и 1:4 от «ПСЖ» в плей-офф, но теперь групповой этап и самый старт:

🔨 1-й тур – 0:3 дома от «Баварии».

🔨 2-й тур – 0:3 в гостях от «Бенфики».

Все было ужасно в Португалии

🆘 «Барселона» пропустила уже на третьей минуте. Сама не реализовала несколько выгодных моментов и пропустила снова – теперь с отскока.

🆘 Гол, обеспечивший разгром, состоялся с пенальти – за явную игру рукой Деста.

🆘 В конце матча был удален защитник Гарсия.

🆘 «Барселона» снова ни разу не ударила в створ. Как и в игре первого тура.

Уф, как это жестоко: