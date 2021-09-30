Это худшая «Барселона» в нашей жизни?
Нечто совсем непривычное происходит в новом сезоне Лиги чемпионов. Мы помним 2:8 «Барселоны» от «Баварии» и 1:4 от «ПСЖ» в плей-офф, но теперь групповой этап и самый старт:
🔨 1-й тур – 0:3 дома от «Баварии».
🔨 2-й тур – 0:3 в гостях от «Бенфики».
Все было ужасно в Португалии
🆘 «Барселона» пропустила уже на третьей минуте. Сама не реализовала несколько выгодных моментов и пропустила снова – теперь с отскока.
🆘 Гол, обеспечивший разгром, состоялся с пенальти – за явную игру рукой Деста.
🆘 В конце матча был удален защитник Гарсия.
🆘 «Барселона» снова ни разу не ударила в створ. Как и в игре первого тура.
Уф, как это жестоко:
Все плохо и в сезоне в целом
⭕️ В Примере из шести матчей выиграна лишь половина, в остальных – ничьи. Причем с «Атлетиком» и «Гранадой» пришлось отыгрываться, а «Кадису» «Барса» просто ничего не забила. Шестое место, пусть и с игрой в запасе.
⭕️ В сезоне ЛЧ «Барса» – коллекционер веселых новостей с цифрами. Тут и 0:6 после первых двух матчей, и ноль ударов в створ, и серия из пяти матчей без побед, и два поражения на старте еврокубков впервые почти за 50 лет.
Все плохо не только на поле
Ладно бы только с игрой не ладилось. Вот что еще:
🔻 Уход Лионеля Месси. И так понятно, фигуры какого масштаба лишился весь клуб.
Почему Месси ушел. Что за финансовые правила Примеры запретили «Барселоне» контракт? Почему лига не уступила?
🔻 Гигантские долги. Президент Жоан Лапорта говорил, что они составляют 1,35 млрд евро.
🔻 Постоянные травмы, которых много. Ровно месяц назад – в конце августа – число травмированных почти достигло десятка. Схожая ситуация и сейчас: Дембеле выбыл надолго, Агуэро помочь не может, мучаются с травмами Брэйтуэйт и Альба, еще нормально не готов Фати, повреждения у Бальде и Ваге.
🔻 Совершенно непонятно, что творится внутри клуба. Куман сам пришел с заявлением на пресс-конференцию, хотя о нем не было известно руководству клуба, ходят разнообразные слухи об очень сложных отношениях с Жоаном Лапортой. Мелькают разные фамилии сменщиков – от Анри до Хави.
Парадокс «Барселоны»: с результатами все плохо, но тренер Куман не уходит и даже в обход боссам выступает: «Чудес ждать не стоит»
Вообще, когда еще было так плохо?
Хуже еще не было. Или было? Вспоминаем некоторые другие кризисные времена:
💔 0:3 и 0:3 в ЛЧ? А помните 0:3 и 0:4 от киевского «Динамо» в сезоне-1997/98? Тогда «Барса» наполучала целых 14 голов за шесть матчей и закончила на последнем месте с пятью очками. Но зато выиграла в Испании и чемпионат, и Кубок.
💔 В сезоне-2002/03, напротив, в ЛЧ было терпимо – в четвертьфинале «Барса» драматично вылетела от «Ювентуса». Но дома – кошмар: очень ранний вылет из Кубка и всего лишь шестое место в Примере – команда еле заползла в еврокубки. Дальше уже пришел Роналдиньо и все завертелось под руководством Райкарда.
💔 В сезоне-2012/13 хватало разочарований на фоне мощны прошлых лет – это и общие 0:7 от «Баварии» в полуфиналах ЛЧ, вылет из Кубка от «Реала», проигранный Суперкубок. Но в список проваленных его включать нельзя. У возглавлявшего клуб Тито Вилановы уже тогда были проблемы со здоровьем, но даже так «Барса» легко выиграла чемпионат, набрав целых 100 очков и набив 115 голов.
💔 В сезоне-2019/20 уже начиналось обрушение. С 20-го тура вместо уволенного Эрнесто Вальверде с командой работал Кике Сетьен, но кончилось это нулем трофеев, проигранным «Реалу» чемпионатом и кошмарными 2:8 от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Сейчас только конец сентября 2021-го, пока ни один турнир не может быть проигран – «Барса» точно будет бороться за выход из группы ЛЧ, да и пока еще не так далеко отстала в чемпионате.
Хуже другое – вокруг клуба слишком негативный фон, и у него практически нет ресурсов для усиления. Травмированные должны будут набрать форму, а новых уровневых игроков из-за долгов не купишь. Волшебников, выигрывающих матчи в одиночку в составе тоже больше нет.