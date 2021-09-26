Новая десятка «Барселоны» Фати: сыграл впервые за 323 дня, забил и отпраздновал с врачом, который его вылечил

10 августа Лионель Месси официально перешел в «ПСЖ»: закончилась эпоха, у клуба больше нет главной звезды на много лет. Вместе с этим освободился и десятый номер.

Его сразу же прикарманил Ансу Фати. Последние события из жизни и карьеры Фати:

Стал лучшим игроком «Барселоны» в прошлом сентябре. Ему на тот момент было 17 лет.

Забил в Лиге чемпионов 2 гола – стал первым игроком в истории, который сделал это до исполнения 18-летия.

Стал самым молодым автором гола в дерби против «Реала».

Забил 400-й гол «Барселоны» в матчах против «Реала».

В ноябре получил тяжелую травму и с тех пор на поле не выходил.

Из-за травмы и восстановления пропустил Евро.

В начале августа приступил к работе с мячом.

1 сентября взял 10-й номер.

Возвращение Фати на поле состоялось спустя 323 дня после травмы – он попал в заявку «Барсы» на матч с «Леванте» 26 сентября. Фати остался в запасе и вышел на поле на 81-й минуте. Так его встречали трибуны: