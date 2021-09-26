Новая десятка «Барселоны» Фати: сыграл впервые за 323 дня, забил и отпраздновал с врачом, который его вылечил
10 августа Лионель Месси официально перешел в «ПСЖ»: закончилась эпоха, у клуба больше нет главной звезды на много лет. Вместе с этим освободился и десятый номер.
Его сразу же прикарманил Ансу Фати. Последние события из жизни и карьеры Фати:
- Стал лучшим игроком «Барселоны» в прошлом сентябре. Ему на тот момент было 17 лет.
- Забил в Лиге чемпионов 2 гола – стал первым игроком в истории, который сделал это до исполнения 18-летия.
- Стал самым молодым автором гола в дерби против «Реала».
- Забил 400-й гол «Барселоны» в матчах против «Реала».
- В ноябре получил тяжелую травму и с тех пор на поле не выходил.
- Из-за травмы и восстановления пропустил Евро.
- В начале августа приступил к работе с мячом.
- 1 сентября взял 10-й номер.
Возвращение Фати на поле состоялось спустя 323 дня после травмы – он попал в заявку «Барсы» на матч с «Леванте» 26 сентября. Фати остался в запасе и вышел на поле на 81-й минуте. Так его встречали трибуны:
Спустя десять минут после выхода на замену Фати впервые забил в этом сезоне. С этим голом его поздравляла вся «Барса».
А семья Фати плакала.
А во время празднования Фати побежал к врачу, который помогал ему восстанавливаться после травмы.
После матча Фати сказал: «Спасибо врачам и всем, кто был со мной, болельщикам и людям в клубе. Постараюсь помочь, насколько смогу. Мы «Барса», мы должны бороться за трофеи. Носить 10-й номер – это гордость, а не давление»
Фати - молоток! Надежда Барсы в нынешние трудные времена 🤔