Леванте

Валенсия
Levante
Подписаться
Сайт
www.levanteud.com/es/
Страна
Испания
Стадион
Сьютат де Валенсия
Тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Х. Лопес Мунис
Лента
Состав
Расписание
Таблица
Результаты
Материалы
Новости

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
11
Хосе Луис Моралес Х. Моралес 		Пол 34 28 12 4 6 0
14
Рубен Везо Рубен Везо 		Защ 27 25 0 0 3 0
9
Рохер Марти Р. Марти 		Нап 31 24 4 1 7 0
18
Хорхе де Фрутос Х. де Фрутос 		Нап 25 22 4 6 4 0
34
Дани Карденас Д. Карденас 		Вра 25 21 0 0 3 0
Подробнее
Ближайшие матчи
06.05.2022 06 мая 2022 пт 22:00
Леванте
-:-
Реал Сосьедад
06.05.2022 06 мая 2022 пт 22:00
Испания. Примера , 35 тур
Леванте
-
Реал Сосьедад
-
Испания. Примера , 35 тур
12.05.2022 12 мая 2022 чт 22:30
Реал
-:-
Леванте
12.05.2022 12 мая 2022 чт 22:30
Испания. Примера , 36 тур
Реал
-
Леванте
-
Испания. Примера , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Леванте
-:-
Алавес
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 37 тур
Леванте
-
Алавес
-
Испания. Примера , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Райо Вальекано
-:-
Леванте
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 38 тур
Райо Вальекано
-
Леванте
-
Испания. Примера , 38 тур
Подробнее

Таблица

И В Н П Мячи Очки
18
Гранада
34 6 13 15 37:57 31
19
Алавес
34 7 7 20 28:56 28
20
Леванте
34 5 11 18 42:66 26
Подробнее
Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 19:30
Валенсия
1 : 1
Леванте
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 19:30
34 тур
Валенсия
1
Леванте
1
Испания. Примера , 34 тур
21.04.2022 21 апр. 2022 чт 20:00
Леванте
2 : 3
Севилья
21.04.2022 21 апр. 2022 чт 20:00
33 тур
Леванте
2
Севилья
3
Испания. Примера , 33 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 15:00
Гранада
1 : 4
Леванте
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 15:00
32 тур
Гранада
1
Леванте
4
Испания. Примера , 32 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 22:00
Леванте
2 : 3
Барселона
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 22:00
31 тур
Леванте
2
Барселона
3
Испания. Примера , 31 тур
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 17:15
Леванте
2 : 0
Вильярреал
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 17:15
30 тур
Леванте
2
Вильярреал
0
Испания. Примера , 30 тур
Подробнее
Материалы
Запасной вратарь «Леванте» отбил десять ударов за матч. Это он прервал победную серию «Атлетико»
#Дани Карденас
Игрок ввел второй мяч в поле. И оставил команду на час в меньшинстве
#Эдгар Мендес
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
Все материалы
Последние новости
Футбол
«Барселона» потеряла очки в матче с «Леванте». При 2:0 она пропустила дважды за две минуты
#Примера
Футбол
«Атлетико» проиграл «Леванте», пропустив гол в пустые ворота с центра поля – Облак задержался на угловом
#Атлетико
Футбол
🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
#Эдгар Севикян
Футбол
«Я посмотрел повтор 37 раз», – президент «Леванте» против пенальти «Реала»
#Реал
Все новости