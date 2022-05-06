Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
11Хосе Луис Моралес Х. Моралес
|Пол
|34
|28
|12
|4
|6
|0
|
14Рубен Везо Рубен Везо
|Защ
|27
|25
|0
|0
|3
|0
|
9Рохер Марти Р. Марти
|Нап
|31
|24
|4
|1
|7
|0
|
18Хорхе де Фрутос Х. де Фрутос
|Нап
|25
|22
|4
|6
|4
|0
|
34Дани Карденас Д. Карденас
|Вра
|25
|21
|0
|0
|3
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
18
|34
|6
|13
|15
|37:57
|31
|
19
|34
|7
|7
|20
|28:56
|28
|
20
|34
|5
|11
|18
|42:66
|26
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