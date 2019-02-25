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«Я посмотрел повтор 37 раз», – президент «Леванте» против пенальти «Реала»

25 февраля 2019, 18:24

«Реал» выиграл у «Леванте» 2:1, забив оба гола с пенальти. Президент «Леванте» Кико Каталан возмущен и считает, что все неправильно. Особенно ярко он высказался про второй пенальти: это когда Дукуре столкнулся ногой с Каземиро, а тот очень эмоционально и бурно упал. 

Я посмотрел повтор 37 раз, и, по-моему, это очень строгое решение. Если там был какой-то контакт, то никак не пенальти. Если бы он там был, Каземиро бы сразу увезли в больницу. Дукуре выбивал мяч. Я удивлен. Никто не скажет точно, что это пенальти», – сказал Каталан в интервью AS

В этом сезоне Примеры у «Реала» восемь голов с пенальти – на данный момент лучший результат чемпионата.

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