🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19

🇷🇺 Севикяну – 19. В 2017 году он переехал в Испанию, а до этого занимался в академии «Локомотива».

🇷🇺 Севикян родился в Москве и выступал за сборную России разных возрастов.

🇷🇺 В этом сезоне он провел за резервную команду «Леванте» в третьей лиге Испании шесть матчей и забил один гол.

🇷🇺 Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.