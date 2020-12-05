Эдгар Севикян
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🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
05 декабря, 20:19
Полузащитник Эдгар Севикян попал в запас «Леванте» на матч Примеры против «Хетафе» и вышел на замену на 83-й минуте. «Леванте» выиграл со счетом 3:0, Севикян результативными действиями не отметился.
🇷🇺 Севикяну – 19. В 2017 году он переехал в Испанию, а до этого занимался в академии «Локомотива».
🇷🇺 Севикян родился в Москве и выступал за сборную России разных возрастов.
🇷🇺 В этом сезоне он провел за резервную команду «Леванте» в третьей лиге Испании шесть матчей и забил один гол.
🇷🇺 Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.
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