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Хетафе
Хетафе
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Страна
Испания
Стадион
Колисео Алфонсо Перес
Тренер
Пепе Бордалас
П. Бордалас
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30-летний ноунейм забивает больше топ-форвардов. Это его первый сезон в вышке
#Хайме Мата
10 марта 2019, 12:18
В Бабела будто кто-то вселился – и он скопировал поведение соперника
#Райан Бабел
20 февраля, 23:31
Кобе вдохновляет футболистов. Игрок «Хетафе» вышел на матч в бутсах с его цитатой
#Кенеди
18 февраля, 00:35
«Краснодар» играл уже с пятью испанскими клубами. Почти всегда неудачно
#Краснодар
04 октября 2019, 00:14
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20