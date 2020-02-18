Кобе вдохновляет футболистов. Игрок «Хетафе» вышел на матч в бутсах с его цитатой

«Барселона» выиграла у «Хетафе» (2:1), но матч запомнился не только результатом. Игрок «Хетафе» Кенеди показал бутсы, в которых сыграл в этой встрече. Они раскрашены в цвета «Лейкерс» и в честь Кобе Брайанта (есть и его фото). Там же написана и цитата: «Если вы боитесь потерпеть неудачу, то, вероятно, вы ее потерпите». Это одна из великих фраз Кобе Брайанта.

Оригинальные бутсы сам Кенеди показал в инстаграме: