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#Кенеди #Футбол #Примера #Хетафе

Кобе вдохновляет футболистов. Игрок «Хетафе» вышел на матч в бутсах с его цитатой

18 февраля, 00:35

«Барселона» выиграла у «Хетафе» (2:1), но матч запомнился не только результатом. Игрок «Хетафе» Кенеди показал бутсы, в которых сыграл в этой встрече. Они раскрашены в цвета «Лейкерс» и в честь Кобе Брайанта (есть и его фото). Там же написана и цитата: «Если вы боитесь потерпеть неудачу, то, вероятно, вы ее потерпите». Это одна из великих фраз Кобе Брайанта.

Оригинальные бутсы сам Кенеди показал в инстаграме:

Кенеди в этом сезоне сыграл за «Хетафе» в 13 матчах, забил один гол и отдал два результативных паса. «Хетафе» идет в Примере на третьем месте – выше «Атлетико», «Севильи» и «Вильярреала». Сам 24-летний Кенеди сменил в профессиональном футболе уже пять команд. Из бразильского «Флуминенсе» он уезжал в «Челси». Потом были «Уотфорд», «Ньюкасл» и «Хетафе».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Инстаграм Кенеди
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