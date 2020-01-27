Легендарное прощание Кобе с баскетболом: 60 очков в матче и речь, которую затем повторил Обама
2016 год. «Лейкерс» и «Юта» играют напряженный матч, который заканчивается минимальной победой «Лейкерс» – 101:96. В тому году команды встретятся шесть раз, но во всех остальных матчах победит «Юта».
60 очков из 101 – у Кобе Брайанта. Это последний матч в его баскетбольной карьере, в котором он впервые за все время почти не делился мячом с партнерами. Об этом он пошутит в прощальной речи, которая стала почти такой же легендарной, как и вся его карьера.
«Я рос самым преданным, я имею в виду, самым преданным фанатом «Лейкерс». Я знал все о каждом игроке, который здесь играл. Так что оказаться в этой команде и провести в ней 20 лет – это сценарий, который невозможно написать лучше.
Дело не в чемпионатах, которые мы выигрывали, а в неудачных годах. Мы все сделали правильно, мы вернулись на вершину, и все что я могу сделать – это поблагодарить вас всех. Спасибо вам всем за поддержку, за мотивацию, за вдохновение.
Кое-что для меня было сильно непривычным этой ночью. 20 лет мне все кричали: пасуй мяч, пасуй, а сегодня все наоборот – не пасуй, бери на себя... (зал смеется) Все это абсолютно прекрасно, я не могу поверить, что оно подошло к концу. Вы все были просто замечательными. Спасибо вам от самого сердца. Я люблю вас, я люблю вас всех.
Что касается моей семьи, спасибо вам за то, что вы пожертвовали многим для меня. Все это время, которое я проводил в зале и на тренировках, моя жена Ванесса посвящала семье, и Ванесса, мне не хватит слов чтобы сказать, насколько я тебе благодарен за это. От всей души, спасибо тебе большое.
Что еще я могу сказать? Мамба аут!».
Речь снова стала знаменитой, когда коронную фразу повторил Обама
«И теперь мне осталось сказать только два слова. Обама аут!», – тоже апрель 2016 года, и спустя две недели Барак Обама заканчивает президентский срок в стиле Кобе Брайанта.
«Хаха!», – смеется Кобе в твиттере в ответ и добавляет два хештега: #обамааут #мамбааут.
Хотя Обама и болеет за «Чикаго Буллс», они с Кобе – большие друзья. В 2015-м, незадолго до конца срока Обамы, Кобе выпустил специальную линейку кроссовок Nike, посвященную Обаме. Кроссовки сделаны в сине-зеленых цветах школы, в которой учился Обама, а на языке – логотип президента.
Теперь Обама – один из первых, кто написал в твиттере об уходе друга.
«Кобе был легендой на площадке и только начал вторую часть своей карьеры, которая стала бы не менее значимой. Потеря Джианны еще больше разбивает нам сердце, как родителям. Мы с Мишель посылаем любовь и молитвы Ванессе и всей семье Брайантов в этот немыслимый день».