Легендарное прощание Кобе с баскетболом: 60 очков в матче и речь, которую затем повторил Обама

«Я рос самым преданным, я имею в виду, самым преданным фанатом «Лейкерс». Я знал все о каждом игроке, который здесь играл. Так что оказаться в этой команде и провести в ней 20 лет – это сценарий, который невозможно написать лучше.

Дело не в чемпионатах, которые мы выигрывали, а в неудачных годах. Мы все сделали правильно, мы вернулись на вершину, и все что я могу сделать – это поблагодарить вас всех. Спасибо вам всем за поддержку, за мотивацию, за вдохновение.

Кое-что для меня было сильно непривычным этой ночью. 20 лет мне все кричали: пасуй мяч, пасуй, а сегодня все наоборот – не пасуй, бери на себя... (зал смеется) Все это абсолютно прекрасно, я не могу поверить, что оно подошло к концу. Вы все были просто замечательными. Спасибо вам от самого сердца. Я люблю вас, я люблю вас всех.

Что касается моей семьи, спасибо вам за то, что вы пожертвовали многим для меня. Все это время, которое я проводил в зале и на тренировках, моя жена Ванесса посвящала семье, и Ванесса, мне не хватит слов чтобы сказать, насколько я тебе благодарен за это. От всей души, спасибо тебе большое.