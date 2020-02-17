Приз памяти Кобе и формат с мини-играми. Каким получился Матч звезд НБА
Команда Леброна обыграла команду Янниса (157:155). Лучшим игроком Матча звезд НБА признали Кавая Леонарда. Чтобы прочувствовать атмосферу, гляньте два видео от официального канала НБА. Первое – противостояние Леброна и Янниса (главных звезд).
Второе – лучшие моменты всего Матча звезд. Тут и дальнее попадание Янга, и комбинации с участием вообще всех игроков. Леонард вообще накидал за игру 30 очков – это лучшее достижение из всех выходивших на паркет игроков.
Достижение Леонарда особенно важно в общем настроении от Матча звезд. Естественно, что такое мероприятие не обошлось без упоминаний о Кобе. В честь него переименовали трофей MVP – ту награду, которую и забрал Леонард. Сам Кобе Брайант четыре раза выигрывал премию MVP Матча звезд НБА – отсюда и пришла идея, чтобы она называлась его именем.
Леонард попал восемь трехочковых, а 25 из его 30 очков пришлись на первую половину матча. «Я вошел в игру, сделал пару бросков. Тогда я сказал себе: «Я попробую получить MVP». У меня были взаимоотношения с Кобе. Слова не могут объяснить, как я радуюсь этой награде. Положить этот трофей в мою комнату и просто увидеть там имя Кобе – это много значит для меня. Он был большим вдохновением для моей жизни», – рассказал Леонард.
Лучшее признание величия Кобе – душевное исполнение песни от Chance the Rapper:
В этом году Матч звезд немного поменяли не только из-за Кобе. Главная цель – повышение общей привлекательности таких встреч. Обычно с Матча звезд смотрят нарезки лучших моментов, а сама игра превращается в затянутую встречу без борьбы. Теперь все получилось намного серьезнее: борьба номинально была на каждом отрезке встречи.
Каждая из первых трех четвертей начиналась со счета 0:0. Так получились своеобразные мини-матчи. Первый выиграла команда Леброна, второй – команда Янниса. Третий завершился со счетом 41:41. По общему счету за три четверти впереди оказалась команда Янниса – 133:124. Дальше в дело вступило еще одно изменение формата.
Чтобы выиграть Матч звезд, победителю трех четвертей необходимо набрать 24 очка в заключительном отрезке (секундомер выключен). Для команды Янниса этой отметкой стала цифра в 157 очков. Задача команды Леброна была сложнее: достичь таких же 157 очков быстрее соперника. В этом случае еще и требовалось на девять очков больше. Все получилось – победил Леброн.
Такой формат хорошо приняли игроки и фанаты. Луке Дончичу так понравилось, что он увлекся попкорном прямо во время игры: