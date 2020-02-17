Приз памяти Кобе и формат с мини-играми. Каким получился Матч звезд НБА

В этом году Матч звезд немного поменяли не только из-за Кобе. Главная цель – повышение общей привлекательности таких встреч. Обычно с Матча звезд смотрят нарезки лучших моментов, а сама игра превращается в затянутую встречу без борьбы. Теперь все получилось намного серьезнее: борьба номинально была на каждом отрезке встречи.

Каждая из первых трех четвертей начиналась со счета 0:0. Так получились своеобразные мини-матчи. Первый выиграла команда Леброна, второй – команда Янниса. Третий завершился со счетом 41:41. По общему счету за три четверти впереди оказалась команда Янниса – 133:124. Дальше в дело вступило еще одно изменение формата.

Чтобы выиграть Матч звезд, победителю трех четвертей необходимо набрать 24 очка в заключительном отрезке (секундомер выключен). Для команды Янниса этой отметкой стала цифра в 157 очков. Задача команды Леброна была сложнее: достичь таких же 157 очков быстрее соперника. В этом случае еще и требовалось на девять очков больше. Все получилось – победил Леброн.

Такой формат хорошо приняли игроки и фанаты. Луке Дончичу так понравилось, что он увлекся попкорном прямо во время игры: