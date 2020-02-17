Вся красота Матча звезд НБА – в одном броске Янга c центра площадки

Команда Леброна против команды Янниса – громкие имена, красивые моменты и шоу высшего уровня. В Матче звезд НБА никогда не важен результат: там всегда интереснее смотреть за бросками, которые исполняют игроки обеих команд. Участвовал в игре и креативный Трэй Янг – один из запоминающихся персонажей по всему сезону (тут почитайте о нем).

Янг удивил и перед свистком на перерыв в Матче звезд. Спокойный и непринужденный бросок с центра площадки – таким и должно быть завершение первой половины в подобном матче. Такой игры ждали от Янга весь звездный уик-энд: