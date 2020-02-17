Вся красота Матча звезд НБА – в одном броске Янга c центра площадки
Команда Леброна против команды Янниса – громкие имена, красивые моменты и шоу высшего уровня. В Матче звезд НБА никогда не важен результат: там всегда интереснее смотреть за бросками, которые исполняют игроки обеих команд. Участвовал в игре и креативный Трэй Янг – один из запоминающихся персонажей по всему сезону (тут почитайте о нем).
Янг удивил и перед свистком на перерыв в Матче звезд. Спокойный и непринужденный бросок с центра площадки – таким и должно быть завершение первой половины в подобном матче. Такой игры ждали от Янга весь звездный уик-энд:
Для Янга этот Матч звезд НБА стал первым в карьере. До него разыгрывающий «Атланты» участвовал еще и в конкурсах трехочковых бросков. Там как-то сразу не пошло. «Для хороших трехочковых нужны ноги. Это был длинный день, длинные выходные. У меня ног просто не было. Когда вы начинаете конкурс, то не осознаете ритм, не всегда можно предугадать исход»,– рассказывал Янг о своем состоянии.
Янг был фаворитом конкурса, но набрал всего 15 очков и вылетел в первом раунде. Оставалось только смеяться в твиттере и троллить самого себя.
«Мечтал об этом дне с детства», – писал Янг в твиттере перед Матчем звезд. Уже в самой игре Янгом восхищались: он набрал 10 очков и отдал 10 передач. Получалось даже так: