Получить удаление в НБА можно даже за шлепок соперника по заднице

Томпсон объяснил, что за шлепком по сопернику нет вообще ничего плохого: «Джей Краудер – мой бывший партнер по команде. Это просто выражение соревновательного духа. Возможно, арбитры ошиблись и забыли, что полгода мы были партнерами. Завтра я позвоню в Ассоциацию игроков, чтобы подать апелляцию».

Ситуация выглядит привычно, если подобные шлепки происходят между партнерами по команде. Их оценивают одинаково с рукопожатиями или объятиями. Если так делают соперники – все уже не совсем однозначно. Интересно, что первый технический фол Томпсону выписали тоже из-за Краудера – тогда они разговаривали.

Краудер рассказал, что совсем не расстроился из-за действий Томпсона. Тем более что его команда выиграла матч (113:109). В сезоне-2017/18 Томпсон и Краудер действительно вместе играли в «Кливленде». От того сезона в инстаграме Краудера остались несколько постов. Вот только все – с Леброном. Упоминаний о Томпсоне мы там не нашли.