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#Оклахома-Сити #НБА #одежда #баскетбол #Крис Пол #Стивен Адамс

Необычный способ объединения команды – костюм на заказ для каждого игрока

19 декабря 2019, 14:30
Александр Плеханов

Так выглядит в костюме сам Крис Пол

«Оклахома» неплохо стартовала в новом сезоне НБА. Команда идет на седьмом месте в Восточной конференции и выиграла семь из последних десяти матчей. Одним из лучших игроков в составе «Оклахомы» стал Крис Пол. Летом он перешел в команду из «Хьюстона», а теперь отыграл во всех 27 матчах сезона. В среднем Пол проводит на площадке больше 30 минут, набирает по 16 очков и по шесть ассистов.

Еще летом Пол пообещал костюмы для всех игроков «Оклахомы» – даже для тех, кто эти костюмы обычно не носит. Перед игрой с «Мемфисом» идея наконец-то осуществилась. До этого Пол приглашал портного, чтобы тот взял мерки с каждого игрока «Оклахомы». Тот индивидуально общался с игроками. Каждый костюм шили по индивидуальному заказу, а все расходы по изготовлению оплатил сам Пол.

«Главное, что мы сделали это все вместе», – сказал Пол, когда все баскетболисты «Оклахомы» надели костюмы. Показательно, что в костюме оказался даже Стив Адамс. «Я не осознавал, сколько времени потребуется, чтобы натянуть все это на себя. Это заняло намного больше времени, чем я обычно трачу», – объяснил Адамс. Позже он добавил, что в следующий раз будет в костюме на своих похоронах. 

Для понимания – обычное фото в инстаграме Адамса выглядит вот так:

Таким он стал в костюме:

Задумка однозначно получилась удачной. Вот и другие игроки «Оклахомы» в костюмах:

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