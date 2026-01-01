Стивен Адамс

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В НБА – крутой новозеландец. 17 братьев и сестер, чуть не стал бандитом, за стиль его называют гребаным Флинстоуном
#Стивен Адамс
Необычный способ объединения команды – костюм на заказ для каждого игрока
#Оклахома-Сити
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