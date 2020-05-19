- Стивен Адамс
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В НБА – крутой новозеландец. 17 братьев и сестер, чуть не стал бандитом, за стиль его называют гребаным Флинстоуном
«Мои братья постоянно издевались надо мной, так что я часто плакал в детстве. Это единственное, что могло меня защитить. Просить их остановиться не имело смысла. На плач приходил мой отец. Он был моей защитой».
Стивен Адамс – младший из 18 детей, которых от его отца родили пять женщин. Мать Стивена – уроженка Тонги, отцу же было при его рождении уже за 60. Отец серьезно повредил ноги в автокатастрофе и позже умер после долгой борьбы с раком желудка. «Это был сильный удар по мне», – вспоминал Адамс.
После смерти отца Адамс бросил школу – обманывал братьев и сестер, что ходит, а сам болтался с парнями из известной банды Mongrel Mob, которая появилась еще в 1960-х (у нее есть сеть по Новой Зеландии). В банду Адамс не вступал, но с парнями тусовался долго. «Посвящение было жестким – они буквально выбивали все дерьмо из тебя. Меня такое не интересовало».
C улиц Адамса прогнал его брат Уоррен. Он играл в баскетбол за Новую Зеландию и видел, как в 14 лет Стивен уже был ростом под два метра. Уоррен увез его в столицу и отвел в академию к своему бывшему партнеру по команду Кенни Макфаддену. Вид у Адамс был так себе: длинные неопрятные волосы, небритость, изношенная одежда. Читал и писал он плохо. «До этого я никогда не одевал галстук – был бушменом».
Тренировки с шести утра, учеба, так Адамс и втянулся: «Я просто привык улучшаться. Тренер поспорил со мной: подарит мне пару новой обуви, если я исполню путбэк. Я пытался, но никак не получалось. Заняло это год. Наконец, получилось. И вот тогда я почувствовал себя здорово, даже никакая обувь не заботила. С тех пор я просто стал зависимым от успеха».
К тому времени в семье Адамса уже появилось олимпийское золото – его сестра Валери стала чемпионкой ОИ-2008 в толкании ядра. Поворотный момент возник и в его жизни – к 16 годам вымахав под 2,1 м, Адамс отбыл в лагерь Лос-Анджелеса. «Это чудо, потому что в его стране не особо играют в баскетбол, – вспоминал ассистент главного тренера «Оклахомы» Марк Брайант, который несколько раз ездил в Новую Зеландию поработать с Адамсом. – Там жесткие парни – все играют в регби. Не будь у него тренера Кенни, он бы здесь не оказался».
В 2013-м он стал первым новозеландцем в первом раунде драфта НБА и заявился в «Оклахому». Ник Коллисон несколько лет был партнером Адамса: «Его не так уж легко впечатлить, он многое не воспринимает серьезно. Думаю, это все из его прошлого. Он не вырос с мечтой играть в НБА – это было заметно».
Что сильно расстраивало его соперников – отсутствие к ним хоть какого-то почтения со стороны Адамса. Так происходило, потому что он просто толком ничего не знал о НБА – поигрывал когда-то на приставке, но не более того. На одной из тренировок «Оклахомы» Кендрик Перкинс толкнул его локтем в грудь и зарычал (между прочим, чемпион НБА в «Бостоне»). Что сделал Адамс в ответ? Расхохотался.
«Я часто был в гневе после смерти отца. Потом я отпустил все это. Сердиться – это плохо. Стараюсь чувствовать себя счастливее. На многое не обращаю внимания. Знаю, на чем нужно сосредоточиться», – психология Адамса. В НБА его лупили многие – от Картера до Хэмилтона, от Сэндерса до Рэндолфа, в пах доставалось от Дрэймонда Грина. И хоть бы что.
В 2018 году появилась его автобиография My Life My Fight («Моя жизнь, мое сражение»). Оказалось, что Адамс не писал ее и вообще не хотел этим заниматься: «Я не собирался это устраивать, но кто-то сказал, что это хорошая идея и людям будет интересно. Я сказал, ну ладно, давайте. Писал не я. У меня была гострайтер Мадлен Чэпмен. Слушай, да я едва читать умею».
И еще несколько мелких историй, дополняющих портрет одного из самых заметных баскетболистов лиги.
Как и многие звезды НБА, Адамс устраивает спортивные лагеря в Новой Зеландии. Один из участников слишком застеснялся и остался в машине отца. Адамс пошел на парковку и уговорил парня.
Полицейский участок новозеландского Кентербери пошутил в твиттере, предложив «Оклахоме» обмен Адамса – на полицейского и щенка.
В 2016-м в честь него нарисовали крутое граффити в Оклахома-Сити:
В феврале 2018-го ответил в твиттере на запрос девушки – она спрашивала, согласится ли Адамс сопровождать ее на выпускном, если ее твит наберет тысячу ретвитов. «Непременно», – ответил он. Проблема в том, что твит девушки датирован еще 2015 годом.
Любит рубиться в игры, но не считает себя крутым игроком. Любимыми считались Smite и Dota 2, но особенно понравилась победа в Fortnite. Ну очень довольное лицо:
Стал послом зоопарка в Оклахома-Сити. Сказал, что общаться с животными любит больше, чем с людьми:
Покритиковал одноклубника Кармело Энтони лайком на критический пост о нем в инстаграме. Потом сказал, что вышло случайно – задел большим пальцем не ту клавишу. Хорошо, что Кармело – не Каррера, а Адамс – не Глушаков.
Стал героем комикса.
Внезапно впервые в карьере попал из-за дуги, хотя говорил, что делать этого не будет, за шесть предыдущих сезонов – семь неудачных попыток. Однако же в октябре получилось:
А еще над Адамсом потешаются из-за стиля. Камуфляж, ушанка, шлепанцы.
«Просто гребаный Фред Флинстоун», – сказал о нем Андре Роберсон.
А еще он меняет свой облик так: