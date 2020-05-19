В НБА – крутой новозеландец. 17 братьев и сестер, чуть не стал бандитом, за стиль его называют гребаным Флинстоуном

«Мои братья постоянно издевались надо мной, так что я часто плакал в детстве. Это единственное, что могло меня защитить. Просить их остановиться не имело смысла. На плач приходил мой отец. Он был моей защитой».

Стивен Адамс – младший из 18 детей, которых от его отца родили пять женщин. Мать Стивена – уроженка Тонги, отцу же было при его рождении уже за 60. Отец серьезно повредил ноги в автокатастрофе и позже умер после долгой борьбы с раком желудка. «Это был сильный удар по мне», – вспоминал Адамс.

После смерти отца Адамс бросил школу – обманывал братьев и сестер, что ходит, а сам болтался с парнями из известной банды Mongrel Mob, которая появилась еще в 1960-х (у нее есть сеть по Новой Зеландии). В банду Адамс не вступал, но с парнями тусовался долго. «Посвящение было жестким – они буквально выбивали все дерьмо из тебя. Меня такое не интересовало».