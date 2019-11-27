Фирменный жест Энтони – три пальца у головы. В этом видели отсылку к оружию, а теперь так делает весь мир
Кармело Энтони занимает 18-е место в списке самых результативных игроков в истории НБА. Великий баскетболист по-разному играл за «Денвер», «Нью-Йорк Никс», «Оклахому» и «Хьюстон», но последние два года карьеры были неудачными. Энтони критиковали за любой неудачный бросок – тогда о нем вспоминали только из-за промахов или очередной смены команды.
На этом фоне необычно выглядит новый сезон. Сейчас 35-летний ветеран выходит за «Портленд», где уже взбодрил образ через красивую историю. В матче с «Чикаго» (117:94) Энтони набрал 25 очков, а с первого ряда трибун за такими действиями смотрела жена Лала Васкес. Она созвонилась с ребенком по видеосвязи, показала экран мужу – тот увидел и поприветствовал сына. «Портленд» победил, сын порадовался, Энтони зажег – все довольны.
В «Портленде» Кармело Энтони вернул и фирменное празднование удачных трехочковых. Он забрасывает мяч в кольцо, потом поворачивается к трибунам или к скамейке, бежит и прикладывает к виску три пальца. В динамике можно подумать, что так Энтони стреляет себе в голову. Такой жест сопровождает его большую часть карьеры – сейчас Энтони использует его в ключевые или самые приятные игровые моменты.
Три пальца от Энтони считали символом оружия и убийств
В составе «Никс» Кармело Энтони пересекался с Рашидом Уоллесом. К сезону-2012/13 тот был уже ветераном, вернувшимся в НБА после длительной паузы. Достижением Уоллеса в НБА стала не только победа в лиге в 2004-м, но и создание эффектной радости после попадания трехочковых. Он прикладывал три пальца к виску, а потом объяснял: «Это три очка. Покажи их на голове».
Энтони как раз и подсмотрел этот жест в «Никс». Несколько лет назад «Нью-Йорк» еще регулярно выигрывал, а баскетболисты дурачились на площадке и придумывали необычные радости. За жест в стиле Уоллеса однажды наехали и на Энтони. Тот повторил его после нескольких трехочковых, но в этом увидели отсылку к войне, оружию и убийству. Энтони все прикладывал пальцы, когда все вокруг думали о самоубийстве Джованна Белчера в Канзасе.
Потом Энтони оправдывался и объяснял, что ничего общего с оружием празднование не имеет. Из раздевалки он выходил вместе с маленьким сыном, а журналистам повторял: «Никогда. Нет. Черт. Нет. Я знаю, что люди вокруг видят это именно так. Но это всего три очка, вот и все. В этом нет ничего особенного». Тогда почти все игроки «Никс» использовали жест с тремя пальцами, хотя обстановка вокруг накалялась.
В объяснение Энтони об отсутствии отсылок к оружию поверили не все. В 2016-м на сайте New York Post вышел материал, где автор выдал мощный наброс: «Да, по понедельникам Энтони – активист движения против уличного насилия. По вторникам он работает на другой стороне этих улиц». Тогда Энтони припоминали приезд в Балтимор, где он призвал к миру местные банды. После этого призыва Энтони повторил жест с тремя пальцами в матче за сборную – в этом и противоречие.
Один из пользователей Reddit еще год назад запустил обсуждение, где назвал празднование Энтони тупым, нелепым и худшим среди всех выражений радости в НБА. Другие люди сравнили его с танцем «Шимми» от Стефа Карри, а некоторые все равно восхитились Энтони за такую смелую задумку. Из всех мнений ключевым было одно: когда хорош сам Энтони, его три пальца у виска выглядят классно. В остальных случаях – просто нелепо. Вот пример хорошего:
Это празднование символизирует весь образ Энтони
Кармело Энтони почти каждый карьерный год набирал в среднем больше 20 очков за матч и был на виду. Он становился спортсменом года, попадал на матчи звезд, выигрывал кучу личных наград. Все это происходило с Энтони в разных командах (до последних двух лет), но даже так люди постоянно спорят о его роли в истории НБА. Пока ругаются, все равно раскидывают, репостят и обсуждают жест, который именно Энтони и сделал популярным.
Три пальца у виска сопровождают каждое удачное действие Кармело Энтони, даже если он не исполняет этот жест сам. Либо с трибун так показывают болельщики, либо вскакивают и инстинктивно изображают Энтони несколько партнеров на скамейке. Так лидер «Портленда» Лиллард прыгал на скамейке с пальцами у головы во время одного из красивых попаданий Энтони.
Жест Кармело используют и люди из других видов спорта. Итальянский пловец Грегорио Палтриньери так фанатеет от Энтони, что повторял его празднование даже в воде. «Мне нравится Энтони. Он не всегда делает жест, которому я подражаю, но для важных попаданий у него всегда есть три пальца. Когда бросок еще важнее, он прикладывает их к голове», – делился впечатлениями Палтриньери.
Отсылку к Энтони находили даже у футболиста Дембеле из «Барселоны». В матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» он забил гол, а потом тоже приложил три пальца к виску. Один из фанатов «Барсы» увидел в этом соответствие с Энтони. Позже все подтвердили сами спортсмены: Дембеле запилил фотку в инстаграм, а Кармело заценил ее в комментариях.
Сам Кармело Энтони тоже продвигает самого себя через это празднование. В инстаграм он закидывал татуировку с изображением жеста – во многом от него такое празднование уже разлетелось по всему баскетбольному миру. Обычный матч австралийской команды, обычный бросок, обычное попадание. Дальше идет не самая обычная радость в стиле Кармело Энтони. Уже и нет никаких плохих разговоров об оружии, убийствах и гангстерах – такая вот другая сторона.