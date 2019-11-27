Фирменный жест Энтони – три пальца у головы. В этом видели отсылку к оружию, а теперь так делает весь мир

Три пальца от Энтони считали символом оружия и убийств

В составе «Никс» Кармело Энтони пересекался с Рашидом Уоллесом. К сезону-2012/13 тот был уже ветераном, вернувшимся в НБА после длительной паузы. Достижением Уоллеса в НБА стала не только победа в лиге в 2004-м, но и создание эффектной радости после попадания трехочковых. Он прикладывал три пальца к виску, а потом объяснял: «Это три очка. Покажи их на голове».

Энтони как раз и подсмотрел этот жест в «Никс». Несколько лет назад «Нью-Йорк» еще регулярно выигрывал, а баскетболисты дурачились на площадке и придумывали необычные радости. За жест в стиле Уоллеса однажды наехали и на Энтони. Тот повторил его после нескольких трехочковых, но в этом увидели отсылку к войне, оружию и убийству. Энтони все прикладывал пальцы, когда все вокруг думали о самоубийстве Джованна Белчера в Канзасе.

Потом Энтони оправдывался и объяснял, что ничего общего с оружием празднование не имеет. Из раздевалки он выходил вместе с маленьким сыном, а журналистам повторял: «Никогда. Нет. Черт. Нет. Я знаю, что люди вокруг видят это именно так. Но это всего три очка, вот и все. В этом нет ничего особенного». Тогда почти все игроки «Никс» использовали жест с тремя пальцами, хотя обстановка вокруг накалялась.