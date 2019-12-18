Что делать, когда твоя команда на дне? Правильно – купить всем приставки

У «Нового Орлеана» наступила черная полоса. Клуб плетется на 14 месте таблицы Западной конференции. А последние результаты – ужас: 13 матчей – 13 поражений. «Новый Орлеан» не только повторил антирекорд клуба (12 поражений подряд), но и переписал его.

Разыгрывающий «Нового Орлеана» Лонзо Болл нашел отличный способ, как подбодрить партнеров по команде в такой непростой ситуации. Болл подарил каждому одноклубнику сделанные на заказ приставки Xbox.

Зайон Уильямсон поблагодарил Болла у себя в инстаграме.