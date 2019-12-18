Лонзо Болл
НБА
баскетбол
Зайон Уильямсон
Новый Орлеан
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#Лонзо Болл #НБА #баскетбол #Зайон Уильямсон #Новый Орлеан

Что делать, когда твоя команда на дне? Правильно – купить всем приставки

18 декабря 2019, 12:15

У «Нового Орлеана» наступила черная полоса. Клуб плетется на 14 месте таблицы Западной конференции. А последние результаты – ужас: 13 матчей – 13 поражений. «Новый Орлеан» не только повторил антирекорд клуба (12 поражений подряд), но и переписал его.

Разыгрывающий «Нового Орлеана» Лонзо Болл нашел отличный способ, как подбодрить партнеров по команде в такой непростой ситуации. Болл подарил каждому одноклубнику сделанные на заказ приставки Xbox.

Зайон Уильямсон поблагодарил Болла у себя в инстаграме.

И еще одна реакция Уильямсона.

А это игроки «Нового Орлеана» с подарками.

Лонзо Болл – крутой персонаж. Еще несколько интересных историй о нем:

  • Помогал ученикам Нового Орлеана собираться в школу.
  • Выпускает треки. У него их два. В первом заявил о том, что «Лейкерс» пожалеют, что обменяли его (вместе с Брэндоном Ингрэмом и Джошом Хартом) на Энтони Дэвиса.
  • Сделал тату с Бараком Обамой.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: твиттер «Нового Орлеана»
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