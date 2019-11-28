Дэвис отдал футболку другу и зашел в раздевалку. Но матч с бывшим клубом все равно провел под свист

Холидэй еще до игры просил болельщиков нормально отнестись к приезду Дэвиса: «Надеюсь, вы его уважаете. Просто уважайте его. Он много сделал для этого города и для этой организации. Он много сделал за время, которое провел здесь. Так что просто уважайте его». Позицию Холидэя понять можно – они с Дэвисом летом вместе готовились к сезону, хотя тот уже покинул клуб.

Сам Дэвис перед игрой прогнозировал свист в свой адрес, но отнекивался от убеждения, что это будет сделано на почве расизма (а такие разговоры тоже были). Все получилось даже совсем жестко: Дэвиса освистали уже на разминке, а потом встречали свистом каждое ведение и любой бросок в сторону кольца. Нормальные отношения здесь уже забыты.

В таком восприятии фигуры Дэвиса виноват и он сам. В прошлом сезоне агент Рич Пол публично просил, чтобы «Новый Орлеан» обменял Дэвиса в другой клуб. Тогда сделка не состоялась, но Дэвис все равно настроился на уход. Он сдерживал себя в матчах, пришел на игру в футболке «Вот и все», да и вообще не сильно старался скрасить собственный уход.

После матча Дэвис зашел в раздевалку бывшего клуба – там все уже улажено. Наладить восприятие фанатов будет сложно. Вокалист Arcade Fire Уин Батлер был одним из малочисленной группы людей, которая все-таки поддержала Дэвиса в момент его возвращения. Сам Батлер пришел на игру вместе с сыном.