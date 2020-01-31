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#НБА #Дэмиан Лиллард #баскетбол #Бен Симмонс #Джимми Батлер #Рассел Уэстбрук #Донован Митчелл #Кайл Лаури #Крис Пол #Никола Йокич

Список запасных на Матч звезд НБА: еще шесть дебютантов, Букер не попал

31 января, 09:57

Инсайдер НБА Шэймс Чарания, пишущий для The Athletic, поделился информацией о резервистах на Матч звезд.

Восток: 

  • Джимми Батлер («Майами»);
  • Кайл Лаури («Торонто»);
  • Бен Симмонс («Филадельфия»);
  • Крис Миддлтон («Милуоки»);
  • Джейсон Тейтум («Бостон»);
  • Бэм Адебайо («Майами»);
  • Домантас Сабонис («Индиана»).

Запад:

  • Крис Пол («Оклахома»);
  • Расселл Уэстбрук («Хьюстон»);
  • Дэмиан Лиллард («Портленд»);
  • Донован Митчелл («Юта»);
  • Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан»);
  • Никола Йокич («Денвер»);
  • Руди Гобер («Юта»).

Гобер и Митчелл – дуэт из «Юты» – дебютирует на Матче звезд

НБА

Тейтум, Адебайо, Сабонис, Митчелл, Ингрэм и Гобер – дебютируют на Матче звезд. В списке не оказалось еще одного яркого игрока сезона – защитника «Финикса» Девина Букера.

Еще три дебютанта будут в стартовых пятерках, это Дончич, Сиакам и Янг. Пятерки выглядят так:

  • Восток – Янг, Уокер, Сиакам, Эмбиид, Яннис Адетокумбо;
  • Запад – Дончич, Харден, Деброн Джеймс, Кавай Леонард, Энтони Дэвис.

Матч звезд состоится в Чикаго 16 февраля.

Будущие герои Матча
Трэй Янг – сенсация Матча звезд НБА: плачет от радости, покрывает долги горожан, сияет в худшей команде лиги
Кланяйтесь: Лука Дончич – умница, гений и солнечный европеец, который захватит НБА
Правила сна от Леброна: никаких экранов, шум дождя над листвой, температура комнаты − 20˚
Харден набрал 60 (!!!) очков, повторил пару рекордов и сравнялся с Джорданом. И все равно недоволен
Монобровь Энтони Дэвиса – не прикол, а великий образ. Через нее он зарабатывает, наполняет поп-культуру, меняет мир
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#Никола Йокич