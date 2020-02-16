Конкурсы НБА – это Ховард в костюме Супермена, рубилово в споре за лучший данк и хейт судей
Данк-контест – одно из самых зрелищных мероприятий за весь сезон НБА. В этом году оно проходило в Чикаго. И ранее мы уже анонсировали важнейшую причину не пропустить эту тему – возвращение Дуайта Ховарда (он участвует в конкурсе впервые с 2008 года).
Ховард вернулся и устроил шоу. Перед своим данком он оделся в костюм Супермена, на котором вместо традиционной эмблемы супергероя было число 24 – в честь Кобе Брайанта.
Что касается конкурса мастерства, то в нем участвовали Патрик Беверли, Спенсер Динуидди, Шэй Гилджесс-Александер, Крис Миддлтон, Паскаль Сиакам и Джейсон Тейтум, Домантаса Сабониса и Бэм Адебайо.
Победителем же стал Бэм Адебайо. В финале он обыграл Сабониса.
В конкурсе данков победил Деррик Джонс. Посмотрите, какую красоту он исполнил.
У второго финалиста конкурса – Аарона Гордона из «Орландо» – тоже была неплохая попытка.
За первые данки Гордон и Джонс получили по 100 очков. И только два дополнительных данка определили финальный счет – 198:197 в пользу Джонса.
Решение судей вызвало большой резонанс в социальных сетях. По теме даже высказался Леброн: «Сегодня нужно было вручить две награды, черт возьми, однозначно. Оба парня показали шоу. Профессиональные данкеры».
Гордон же так обиделся из-за решения судей, что объявил: он больше никогда не будет участовать в конкурсе данков
Победителем конкурса трехочковых стал защитник «Сакраменто» Бадди Хильд.
Что еще интересного было на мероприятии:
- Уэйд и Кэндис Паркер 24,2 секунды молчания в память о Кобе и Джианны Брайанте.
- Очередные наезды на судей из-за неправильного количества очков. Главный аргумент – результат конкурса данков, по итогам которого Гордон должен был если не побеждать, то точно набирать очков наравне с Джонсом.