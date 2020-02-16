Конкурсы НБА – это Ховард в костюме Супермена, рубилово в споре за лучший данк и хейт судей

Данк-контест – одно из самых зрелищных мероприятий за весь сезон НБА. В этом году оно проходило в Чикаго. И ранее мы уже анонсировали важнейшую причину не пропустить эту тему – возвращение Дуайта Ховарда (он участвует в конкурсе впервые с 2008 года).

Ховард вернулся и устроил шоу. Перед своим данком он оделся в костюм Супермена, на котором вместо традиционной эмблемы супергероя было число 24 – в честь Кобе Брайанта.