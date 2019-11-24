Зак Лавин
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#Зак Лавин #НБА #баскетбол

Главный баскетболист «Чикаго» выдал лучшую игру в карьере. В прошлом матче тренер унизил его заменой

24 ноября 2019, 14:15
Александр Плеханов

В «Чикаго» есть 24-летний лидер Зак Лавин. У команды в этом сезоне всего шесть побед и 11 поражений. Лавин в среднем пуляет по 20 очков и никак не может поднять клуб на уровень повыше, хотя пытается. Проблема скорее в способностях его партнеров, но главный тренер «Чикаго» Джим Бойлен морально давит именно на Лавина.

В проигранном матче с «Майами» команда стартовала с 0:13. Из всех игроков, которые начали матч, Бойлен выделил Лавина. Подозвал к себе, а потом усадил на скамейку на пять минут. «Делаю все возможное – играю свои минуты, стараюсь. Если тренер не доверяет мне, то и я не могу полностью доверять ему», – тогда отреагировал Лавин.

твиттер НБА

ESPN раскрутил из этого целый сюжет, куда вошли из слова Бойлена: «Зак Лавин, Лаури Маркканен и другие наши стартеры должны играть лучше, чтобы мы стали тем, кем мы можем стать. Вот как это работает. Я хочу, чтобы он был двусторонним игроком. Это то, чего я желаю». Тогда Лавин ответил, что поговорит с тренером и попытается найти решение.

Компромисс нашелся в матче с «Шарлотт» (116:115). Лавин отбегал почти 35 минут (второй личный результат в сезоне), набрал 49 очков (лучший результат в карьере), забросил 13 трехочковых (столько колотили только Карри и Томпсон). За 25 секунд до конца матча «Чикаго» проигрывал семь очков, но два трехочковых от Лавина и еще один бросок Саторански принесли клубу победу.

«Это была самая безумная игра, частью которой я был», – с такими словами прокомментировал результат сам Зак Лавин. Тренер Бойлен считает, что это и его заслуга тоже: «Я всегда говорил, что Зак хороший парень и хороший человек. Моя работа – помочь парню показать то, чего он сам не может достичь. Иногда это получается через жесткие разговоры, встречи. Возможно, с некоторыми неприятными моментами, но это моя работа».

Один из трехочковых Лавин даже закинул в свой инстаграм. Сохранил для истории.

В этом сезоне Лавин ищет с клубом новые турнирные возможности: «Мне хочется сыграть больше, чем просто 82 игры. Не хочу просто так уезжать домой в апреле. Я провел уже пять сезонов в НБА, будет шестой. Играл в запоминающихся матчах в лиге, но в плей-офф не попадал. Хочу побороться за такой шанс». С такой игрой самого Лавина для «Чикаго» все возможно.

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