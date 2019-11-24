Главный баскетболист «Чикаго» выдал лучшую игру в карьере. В прошлом матче тренер унизил его заменой

В «Чикаго» есть 24-летний лидер Зак Лавин. У команды в этом сезоне всего шесть побед и 11 поражений. Лавин в среднем пуляет по 20 очков и никак не может поднять клуб на уровень повыше, хотя пытается. Проблема скорее в способностях его партнеров, но главный тренер «Чикаго» Джим Бойлен морально давит именно на Лавина.

В проигранном матче с «Майами» команда стартовала с 0:13. Из всех игроков, которые начали матч, Бойлен выделил Лавина. Подозвал к себе, а потом усадил на скамейку на пять минут. «Делаю все возможное – играю свои минуты, стараюсь. Если тренер не доверяет мне, то и я не могу полностью доверять ему», – тогда отреагировал Лавин.