Ховард возвращается в данк-контест – в 2008 году он рубанул легендарный данк в костюме Супермена

Его результаты – абсолютный рекорд турнира. Первый раунд оценивали судьи, и за оба данка он получил максимальные 50 баллов, что уже случалось пару раз до этого. Но вот финальную попытку оценивали зрители – и там у Ховарда уверенные 78%, которых больше никто не добивался.

В следующем 2009 году Ховард едва не повторил свой результат. Он опять взял сотку от жюри в первом раунде, но во втором не хватило четырех процентов до Нейта Робинсона.

Но за красивой историей о легендарном данке есть и обратная сторона – некоторые болельщики засомневались, что этот данк вообще можно было засчитывать. На форуме НБА сохранились обсуждения с 2008 года, ниже – сообщение одного из участников.

Я отдаю парню должное за креативность. Плащ и футболка Супермена – интересная деталь. Но у меня два больших вопроса к этому «данку». 1. Он наклеил ленту, но на пару футов ее перешагнул. Зачем клеить ленту, если ты даже так через нее перемахиваешь? Отстой. 2. Это был даже не данк. Он был так далеко от кольца, что ему пришлось бросить мяч в корзину. С каких это пор данк включает в себя бросание мяча так сильно, как только можно с расстояния в 3 фута?

Защитники Ховарда утверждают – мяч летел в кольцо сверху вниз, а значит все было по правилам. Но у нас есть гораздо более простое объяснение. Данк-шоу, в отличие от обычного баскетбола, существует с одной целью – восхищать зрителей. И у Ховарда это получилось.