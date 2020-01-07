Ховард возвращается в данк-контест – в 2008 году он рубанул легендарный данк в костюме Супермена
Соревнования по слэм-данку – одна из самых кайфовых частей ежегодного NBA All Stars. В этом году мероприятие пройдет в середине февраля в Чикаго, и у вас уже есть как минимум одна причина его посмотреть – Дуайт Ховард.
12 лет назад он выиграл одно из самых легендарных соревнований, забросив данк в костюме супермена. Этот момент до сих пор считается классикой данков, а Ховард не принимал участие в соревнованиях уже больше десяти лет. И мы уверены, что он снова придумает что-то интересное.
Среди других приглашенных участников в 2020 году – Зак Лавин, Джа Морант и Деррик Джонс-джуниор. Ни один из них пока не подтвердил своего участия.
Что вообще за слэм-данк? Как проходят соревнования, как их оценивают?
Слэм-данк – зрелищный бросок, при котором игрок прыгает в воздух и одной или двумя руками закидывает мяч прямо в кольцо. Отношение к данкам часто менялось: например, с 1967 по 1976 год они были запрещены в студенческой лиге. В том же 1976-м провели первое соревнование по данкам. За пределами игры в данках часто участвуют ассистенты: на видео ниже это маскот.
Традиционно каждый год в соревновании принимают участие по четыре игрока, но на отдельные мероприятия приглашали значительно больше. Сейчас данки оценивают судьи и дают каждой попытке до 50 баллов.
Но раньше система оценивания была другой. Например, до 2014 года победителя в финальном раунде определяли смс-голосованием.
2008 год – это костюм супермена и споры о засчитывании
22-летний Дуайт Ховард в 2008 году во второй раз попал на соревнования по данкам. Второй данк из первого раунда – тот самый бросок супермена, который стал легендарным. Ховард надел плащ, выпрыгнул с заранее наклеенной линии, поймал мяч в воздухе и одной рукой переправил в кольцо.
Его результаты – абсолютный рекорд турнира. Первый раунд оценивали судьи, и за оба данка он получил максимальные 50 баллов, что уже случалось пару раз до этого. Но вот финальную попытку оценивали зрители – и там у Ховарда уверенные 78%, которых больше никто не добивался.
В следующем 2009 году Ховард едва не повторил свой результат. Он опять взял сотку от жюри в первом раунде, но во втором не хватило четырех процентов до Нейта Робинсона.
Но за красивой историей о легендарном данке есть и обратная сторона – некоторые болельщики засомневались, что этот данк вообще можно было засчитывать. На форуме НБА сохранились обсуждения с 2008 года, ниже – сообщение одного из участников.
Я отдаю парню должное за креативность. Плащ и футболка Супермена – интересная деталь. Но у меня два больших вопроса к этому «данку».
1. Он наклеил ленту, но на пару футов ее перешагнул. Зачем клеить ленту, если ты даже так через нее перемахиваешь? Отстой.
2. Это был даже не данк. Он был так далеко от кольца, что ему пришлось бросить мяч в корзину. С каких это пор данк включает в себя бросание мяча так сильно, как только можно с расстояния в 3 фута?
Защитники Ховарда утверждают – мяч летел в кольцо сверху вниз, а значит все было по правилам. Но у нас есть гораздо более простое объяснение. Данк-шоу, в отличие от обычного баскетбола, существует с одной целью – восхищать зрителей. И у Ховарда это получилось.