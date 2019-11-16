Уничтожающий бросок за секунду до конца матча. Герой – 21-летний пацан

Малику Монку всего 21. Забавно, что он совсем недавно сказал: «Я просто учусь, глядя на тех, кто рядом. Я стараюсь почаще открываться при атаках. Думаю, это приносит пользу не только мне, но и моим одноклубникам».

После матча он отметил: «Я хотел пробить. Я долго тренировал такие моменты. Это не везение – это результат тренировок».

Несколько реакций:

Девонте Грэм (разыгрывающий «Шарлотт»): «Не думал, что он выстрелит. Мне казалось, что он просто отдаст пас, а Монк пробил трехочковый».

Джеймс Боррего (главный тренер «Шарлотт»): «Мы отлично выступили против их защиты. А Малик отлично пробил. Классный был матч».

Дуэйн Кейси (тренер «Детройта»): «Я не могу сказать, что мы были хуже. Нет, мы играли в свою игру. Я не могу винить Деррика (Роуза), мы сами упустили свое преимущество (за 8 секунд «Детройт» вел в 3 очка). Но он все равно принял неправильное решение в конце».

Деррик Роуз расстроился: «Я благодарен мистеру Кейси за поддержку. Но я беру вину на себя за поражение».

Мир в восторге от перформанса Монка.