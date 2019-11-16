Уничтожающий бросок за секунду до конца матча. Герой – 21-летний пацан
«Шарлотт» и «Детройт» выдали удивительный матч. Секунда до финальной сирены, которая перевела бы встречу в овертайм, счет 106:106. Деррик Роуз зачем-то выкинул мяч аут. После розыгрыша аута мяч попал защитнику Малику Монку, и тот трехочковым принес своей команде победу – 109:106.
Малику Монку всего 21. Забавно, что он совсем недавно сказал: «Я просто учусь, глядя на тех, кто рядом. Я стараюсь почаще открываться при атаках. Думаю, это приносит пользу не только мне, но и моим одноклубникам».
После матча он отметил: «Я хотел пробить. Я долго тренировал такие моменты. Это не везение – это результат тренировок».
Несколько реакций:
- Девонте Грэм (разыгрывающий «Шарлотт»): «Не думал, что он выстрелит. Мне казалось, что он просто отдаст пас, а Монк пробил трехочковый».
- Джеймс Боррего (главный тренер «Шарлотт»): «Мы отлично выступили против их защиты. А Малик отлично пробил. Классный был матч».
- Дуэйн Кейси (тренер «Детройта»): «Я не могу сказать, что мы были хуже. Нет, мы играли в свою игру. Я не могу винить Деррика (Роуза), мы сами упустили свое преимущество (за 8 секунд «Детройт» вел в 3 очка). Но он все равно принял неправильное решение в конце».
- Деррик Роуз расстроился: «Я благодарен мистеру Кейси за поддержку. Но я беру вину на себя за поражение».
Мир в восторге от перформанса Монка.
«Малик Монк должен играть в старте».
«Монк провел отличную встречу. Он классно справился с ситуацией, когда давление на него было большим. Он продолжит прогрессировать и станет еще лучше. Но на это нужно время».
«Ваша реакция после удара Монка, который лишил нас овертайма».
«Малик Монка и мои надежды на «Пистонс».
«Малик Монк прямо сейчас».