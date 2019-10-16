Как разрушить карьеру любовью к оружию. Кейс от бывшего игрока НБА

Однажды Телфэйр облажался по-крупному: полиция поймала его с левым оружием и наркотиками

В июне 2017 года машину Телфэйра снова остановили на дороге. На этот раз он ехал с выключенными фарами. К тому моменту он уже закончил карьеру в НБА, два раза съездил в Китай, был обвинен в провокации пьяной драки в нью-йоркском баре и в участии в вооруженной разборке. Но в тот момент ситуация была намного хуже.

При осмотре автомобиля Телфэйра (который опять же ехал с другом) полиция нашла у него три заряженных пистолета, дробовик, два бронежилета и несколько пакетиков с марихуаной в рюкзаках (откройте ссылку, с таким арсеналом можно штурмовать любые крепости). Компания опять же удивлялась тому, как все это попало в их авто.

Два года разбирательств, несколько сотен тысяч долларов, потраченных Телфэйром на адвокатов, и суд Нью-Йорка приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. Его защита моментально подала документы на апелляцию. А сам Телфэйр в течение всего процесса пересмотра приговора находился под домашним арестом, носил браслет на ноге и давал слезные интервью.



«Не забирайте меня из общества в этот момент. Мне 34. Я могу поехать в Китай, отыграть там шесть сезонов и заботиться о своей семье. У моей дочери должны случиться первые месячные, я жду этого. У меня серьезные проблемы с психическим здоровьем из-за того, что не могу быть рядом. У дочери даже не начались месячные», – говорил Телфэйр.

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Телфэйр заплатил залог (500 тысяч долларов), и его отпустили из тюрьмы. Сейчас он живет в Нью-Йорке, и ему также запрещено выезжать за пределы США. За всю карьеру его дважды отчисляли из состава («Оклахома» и «Минесотта»), им жертвовали ради пиков на драфте. В конце концов от него отказывались клубы НБА, и он чуть не оказался в Италии.

В итоге Телфэйр закончил очередным уголовным делом и потерей всех шансов когда-либо заиграть на высоком уровне. Наглядный пример того, как потерять все, однажды перестав включать голову.