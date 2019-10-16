Как разрушить карьеру любовью к оружию. Кейс от бывшего игрока НБА
2004 года – Себастьян Телфэйр подписал контракт с «Портлендом». В то время за Телфэйром охотились ведущие клубы НБА (он был лучшим среди всех юниоров, готовившихся к драфту после сезона-2003/04). Но победили «Блэйзерс» – предложили ему самый привлекательный контракт.
Дальше в его карьере были еще 6 клубов НБА, 3 китайских и несколько мутных историй, которые полностью уничтожили карьеру Телфэйра.
Телфэйр прострелил ногу другу американского рэпера, но избежал тюрьмы
Первый криминальный случай произошел с Телфэйром, когда ему было всего лишь 21 – тогда он еще играл за «Портленд». Вечером выходного дня он вместе с другом пошел в ночной клуб, где немного выпил, потусовался и через пару часов засобирался домой.
На выходе из клуба произошла потасовка. Как потом рассказывал сам Телфэйр, неизвестный попытался сорвать с него цепочку (стоимостью в 50 тысяч долларов), чем спровоцировал потасовку. За Телфэйра заступился друг, неизвестный ударил его, и тогда Себастьян достал пистолет и прострелил нападавшему ногу.
Телфэйр тут же начал звонить агенту, чтобы тот приехал и отмазал его от полиции. Друг баскетболиста в интервью HipHopDX сказал: «На Себастьяна напали, сорвали с него цепь и угрожали оружием. То, что он сделал, было самозащитой».
Полиция приехала после десять минут после инцидента и забрала обе стороны в отделение. Оказалось, что человек, напавший на Телфэйра, был другом рэпера Fabolous. Конфликт удалось замять, а разборок между Телфэйром и Fabolous так и не последовало. Забавно, что спустя несколько лет и того, и другого арестовывали за хранение незарегистрированного оружия.
У Телфэйра было три незарегистрированных пистолета. Два он использовал на стрельбищах, но почему-то все хранил в машине
У Себастьяна Телфэйра было (и есть) хобби – пострелять из пистолета. Это подтверждал и товарищ Телфэйра, когда его задержали из-за перестрелки возле клуба. Проблема в том, что пользовался он нелегально купленными пистолетами. Однажды Себастьян на этом попался.
В апреле 2007 года его остановили неподалеку от Бронкса за превышение скорости (Телфэйр ехал со скоростью 90 миль в час на участке, где было разрешено максимум 70). В процессе обыска полиция обнаружила, что у Телфэйра просрочены водительские права. Кроме того, под его сидением был пистолет, еще два – в небольшом потайном кармане в багажнике. Он и друг, который вместе с ним был в машине, говорили, что не знали, как к ним попало оружие.
Разбирательство по этому делу длилось больше года. В сентябре 2008-го суд признал Телфэйра виновным в незаконном хранении оружия, дал ему трехлетний испытательный срок. НБА же дисквалифицировала Телфэйра на три матча – это было наказание за плохое поведение вне баскетбола.
Однажды Телфэйр облажался по-крупному: полиция поймала его с левым оружием и наркотиками
В июне 2017 года машину Телфэйра снова остановили на дороге. На этот раз он ехал с выключенными фарами. К тому моменту он уже закончил карьеру в НБА, два раза съездил в Китай, был обвинен в провокации пьяной драки в нью-йоркском баре и в участии в вооруженной разборке. Но в тот момент ситуация была намного хуже.
При осмотре автомобиля Телфэйра (который опять же ехал с другом) полиция нашла у него три заряженных пистолета, дробовик, два бронежилета и несколько пакетиков с марихуаной в рюкзаках (откройте ссылку, с таким арсеналом можно штурмовать любые крепости). Компания опять же удивлялась тому, как все это попало в их авто.
Два года разбирательств, несколько сотен тысяч долларов, потраченных Телфэйром на адвокатов, и суд Нью-Йорка приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. Его защита моментально подала документы на апелляцию. А сам Телфэйр в течение всего процесса пересмотра приговора находился под домашним арестом, носил браслет на ноге и давал слезные интервью.
«Не забирайте меня из общества в этот момент. Мне 34. Я могу поехать в Китай, отыграть там шесть сезонов и заботиться о своей семье. У моей дочери должны случиться первые месячные, я жду этого. У меня серьезные проблемы с психическим здоровьем из-за того, что не могу быть рядом. У дочери даже не начались месячные», – говорил Телфэйр.
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Телфэйр заплатил залог (500 тысяч долларов), и его отпустили из тюрьмы. Сейчас он живет в Нью-Йорке, и ему также запрещено выезжать за пределы США. За всю карьеру его дважды отчисляли из состава («Оклахома» и «Минесотта»), им жертвовали ради пиков на драфте. В конце концов от него отказывались клубы НБА, и он чуть не оказался в Италии.
В итоге Телфэйр закончил очередным уголовным делом и потерей всех шансов когда-либо заиграть на высоком уровне. Наглядный пример того, как потерять все, однажды перестав включать голову.