Играл в России, теперь учит броскам звезд НБА и давит мотивацией

34-летнего Криса Мэттьюза называют «Смертельный стрелок». Сейчас он – тренер по броскам, а раньше играл в баскетбол во многих странах. К этому виду спорта его приучил отец, с которым он выполнял по сотне бросков по утрам. В университете «Сейнт Бонавентура» Крис побил немало местных рекордов, а также был одним из 18 баскетболистов NCAA (студенческих лиг), которые забили не менее сотни трехочковых.

Вкратце, что о нем известно, как об игроке:

• Играл в клубах Франции, Канады, даже Исландии. Сам Крис добавляет еще Мексику и Китай: «Наверное, был почти везде, кроме России. И здесь, кстати, мне больше всего нравится».

• В России он играл за клуб «Спартак-Приморье» из Владивостока. Откуда была симпатия к России? «Мне нравится, что люди здесь привыкли тяжело трудиться. Они относятся к игре очень серьезно. И они воспринимают игру как нечто, что делает тебя лучше как личность. Они понимают важность команды. Вот это уникальное качество российских игроков».