Играл в России, теперь учит броскам звезд НБА и давит мотивацией
34-летнего Криса Мэттьюза называют «Смертельный стрелок». Сейчас он – тренер по броскам, а раньше играл в баскетбол во многих странах. К этому виду спорта его приучил отец, с которым он выполнял по сотне бросков по утрам. В университете «Сейнт Бонавентура» Крис побил немало местных рекордов, а также был одним из 18 баскетболистов NCAA (студенческих лиг), которые забили не менее сотни трехочковых.
Вкратце, что о нем известно, как об игроке:
• Играл в клубах Франции, Канады, даже Исландии. Сам Крис добавляет еще Мексику и Китай: «Наверное, был почти везде, кроме России. И здесь, кстати, мне больше всего нравится».
• В России он играл за клуб «Спартак-Приморье» из Владивостока. Откуда была симпатия к России? «Мне нравится, что люди здесь привыкли тяжело трудиться. Они относятся к игре очень серьезно. И они воспринимают игру как нечто, что делает тебя лучше как личность. Они понимают важность команды. Вот это уникальное качество российских игроков».
• Любил играть под номером «4», так как под ним много побеждал в колледже.
• Получил прозвище Lethal Shooter, которое переводится как «Смертельный стрелок». «Меня так еще в колледже прозвали, потому что я всегда точно бросаю мяч в корзину. Я этот ник везде использую: и в соцсетях, и просто так представляюсь», – рассказывал баскетболист.
Сейчас Крис – тренер, а на его аккаунт в инстаграме подписано более миллиона человек. На своем сайте он обозначен как самый востребованный в мире тренер по броскам, который работал со многими спортсменами из НБА.
Один из них – Энтони Дэвис, баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс». В июле 2019-го он заявил, что хочет улучшить свои достижения по броскам, особенно это касается трехочковых. В твиттере Криса – подтверждение совместной работы.
Его одноклубник Кайл Кузма также воспользовался возможностью потренироваться дополнительно.
Известно, что одним из клиентов Мэттьюза был Люк Мба а Муте – камерунец из «Клипперс», а Дуайт Ховард из «Лейкерс» улучшил статистику штрафных бросков. Работал с ним и Майкл Кидд-Гилкрист («Шарлотт»). Но чаще всего спортсмены тренируются анонимно.
Усилия Криса выделяют специалисты. Известный баскетболист и тренер Крэйг Ходжес говорит, что понял уже по первым впечатлениям, насколько долго он трудился над бросками.
Куинн Кук из «Лейкерс» считает Криса одним из лучших по броскам в мире. «Глядя на то, как он работает, я понял, что именно работоспособность поможет перейти на новый уровень». Того же мнения и Мучи Норрис, который назвал броски Криса одними из самых эффективных из числа тех, что ему приходилось видеть.
«Успех – это не только то, чего ты добиваешься сам, это еще и то, как ты вдохновляешь других, – считает Крис. – Моя цель – помочь вдохновить следующее поколение лидеров на реализацию их потенциала с помощью баскетбола. Хочу, чтобы молодежь знала: успех возможен в том случае, если вы делаете все возможное для достижения целей».
«Неважно, насколько хорошей или плохой по моему мнению является моя жизнь, я просыпаюсь каждый раз с благодарностью за то, что могу вдохновлять других. Используйте свою страсть как инструмент для создания долговечной дружбы, взаимодействия с различными культурами, путешествий, но не позволяйте ей управлять вами. Не забывайте об образовании, это ключ к успешному будущему и успешной жизни», – учит Крис.