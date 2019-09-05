Получил новые мышцы из фотошопа – попал на допинг-тест от НБА
Игрок «Лейкерс» Алекс Карузо пострадал из-за действий фанатов. Несколько дней назад в интернете разлетелись фотки Карузо и его мышечной массы. Оказалось, что кто-то из фанатов просто поработал с фотошопом: тело Карузо было совсем не его телом. Вот так это выглядело.
Сам баскетболист тоже высказался об этой теме. «На прошлой неделе фотография из фотошопа стала вирусной. На этой неделе прохожу случайный тест на допинг», – скриншот с такой подписью из инстаграма Карузо опубликовал Bleacher Report. В социальных сетях Карузо этого больше нет – публикацию он удалил.
Карузо два года играл в «Лейкерс», а этим летом стал ограниченно свободным агентом. Потом он все равно остался в «Лейкерс». С фотошопом все понятно даже по июльской фотографии Карузо – мышечной массой он никогда не выделялся. Зато пройти допинг-тест все равно придется.