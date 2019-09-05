Получил новые мышцы из фотошопа – попал на допинг-тест от НБА

Сам баскетболист тоже высказался об этой теме. «На прошлой неделе фотография из фотошопа стала вирусной. На этой неделе прохожу случайный тест на допинг», – скриншот с такой подписью из инстаграма Карузо опубликовал Bleacher Report. В социальных сетях Карузо этого больше нет – публикацию он удалил.

Карузо два года играл в «Лейкерс», а этим летом стал ограниченно свободным агентом. Потом он все равно остался в «Лейкерс». С фотошопом все понятно даже по июльской фотографии Карузо – мышечной массой он никогда не выделялся. Зато пройти допинг-тест все равно придется.