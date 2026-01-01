Алекс Карузо

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Игрока «Лейкерс» Алекса Карузо задержали за хранение наркотиков и отпустили после уплаты штрафа
#Алекс Карузо
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Получил новые мышцы из фотошопа – попал на допинг-тест от НБА
#Алекс Карузо
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