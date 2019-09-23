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#НБА #баскетбол #Леброн Джеймс #Джимми Батлер

НБА запрещает самурайские повязки из-за их опасности. С этим что-то не так

23 сентября 2019, 12:35
Александр Плеханов

Самурайские повязки на баскетболистах НБА выглядят так: 

Вот фотография Леброна Джеймса в такой повязке. Это фотошоп – единственный раз он появлялся в ней на тренировке. Игроков уведомляют о возможных запретах по следующему сезону еще в мае. Леброн пульнул фотографию в инстаграм в июле и спросил, должен ли носить повязку в новом сезоне. В сентябре НБА официально запретила использование этого аксессуара.

Инстаграм Леброна Джеймса

Вот все тот же Леброн Джеймс в ниндзя-повязке в момент, когда информация о запрете стала публичной:

От лиги выступил официальный представитель Майк Басс. Речь есть в твиттере у инсайдера Эдриана Воджнаровски: «В мае лига уведомила команды о том, что в новом сезоне нельзя носить такие повязки. Члены комитета беспокоились из-за их различных размеров. Лига не стала вмешиваться в это во время сезона». Компания Nike, производившая такие повязки, не препятствовала запрету.

Понятно, почему НБА не вмешалась сразу. Самурайские повязки – это что-то новое, необычное и сразу ставшее популярным у баскетболистов и фанатов. Де'Аарон Фокс, Джимми Батлер, Карл-Энтони Таунс, Джарретт Аллен, Монтрез Харрелл – все они использовали повязки во время матчей. Расстроенный форвард «Филадельфии» Майк Скотт предложил отправить в Nike коллективное обращение.

Объяснение лиги восприняли странно, потому что оно не дает полной картины. Bleacher Report  пишет, что решение вряд ли окончательное: в этом вопросе недооценивают роль Nike. Если игроки продолжат упираться, через год лига может обязать их носить повязки с официальными логотипами НБА и Nike. Тогда эту историю превратят в бизнес. Но как быть с безопасностью?

The Ringer опубликовал материал с несколькими вопросами по решению о запрете. Вот ключевые:

  • Почему именно запрещены самурайские повязки?
  • Если есть проблемы с безопасностью, почему запретили не в прошлом сезоне?
  • Так долго нужно было проводить тщательный анализ?
  • Кто из игроков больше всех от этого пострадал?

Ответ на последний из них вот:

В других видах спорта нет никаких проблем с такими вещами. Например, такую же самурайскую повязку периодически использует теннисист Рафаэль Надаль. Разница лишь в том, что у него на лбу красуется официальный логотип Nike. Это еще одно подтверждение того, что история с запретом повязок от НБА может предвещать какие-то изменения в бизнесе. 

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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