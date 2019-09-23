НБА запрещает самурайские повязки из-за их опасности. С этим что-то не так

От лиги выступил официальный представитель Майк Басс. Речь есть в твиттере у инсайдера Эдриана Воджнаровски: «В мае лига уведомила команды о том, что в новом сезоне нельзя носить такие повязки. Члены комитета беспокоились из-за их различных размеров. Лига не стала вмешиваться в это во время сезона». Компания Nike, производившая такие повязки, не препятствовала запрету.

Понятно, почему НБА не вмешалась сразу. Самурайские повязки – это что-то новое, необычное и сразу ставшее популярным у баскетболистов и фанатов. Де'Аарон Фокс, Джимми Батлер, Карл-Энтони Таунс, Джарретт Аллен, Монтрез Харрелл – все они использовали повязки во время матчей. Расстроенный форвард «Филадельфии» Майк Скотт предложил отправить в Nike коллективное обращение.

Объяснение лиги восприняли странно, потому что оно не дает полной картины. Bleacher Report пишет, что решение вряд ли окончательное: в этом вопросе недооценивают роль Nike. Если игроки продолжат упираться, через год лига может обязать их носить повязки с официальными логотипами НБА и Nike. Тогда эту историю превратят в бизнес. Но как быть с безопасностью?

The Ringer опубликовал материал с несколькими вопросами по решению о запрете. Вот ключевые:

Почему именно запрещены самурайские повязки?

Если есть проблемы с безопасностью, почему запретили не в прошлом сезоне?

Так долго нужно было проводить тщательный анализ?

Кто из игроков больше всех от этого пострадал?

Ответ на последний из них вот: