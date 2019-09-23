НБА запрещает самурайские повязки из-за их опасности. С этим что-то не так
Самурайские повязки на баскетболистах НБА выглядят так:
Вот фотография Леброна Джеймса в такой повязке. Это фотошоп – единственный раз он появлялся в ней на тренировке. Игроков уведомляют о возможных запретах по следующему сезону еще в мае. Леброн пульнул фотографию в инстаграм в июле и спросил, должен ли носить повязку в новом сезоне. В сентябре НБА официально запретила использование этого аксессуара.
Вот все тот же Леброн Джеймс в ниндзя-повязке в момент, когда информация о запрете стала публичной:
От лиги выступил официальный представитель Майк Басс. Речь есть в твиттере у инсайдера Эдриана Воджнаровски: «В мае лига уведомила команды о том, что в новом сезоне нельзя носить такие повязки. Члены комитета беспокоились из-за их различных размеров. Лига не стала вмешиваться в это во время сезона». Компания Nike, производившая такие повязки, не препятствовала запрету.
Понятно, почему НБА не вмешалась сразу. Самурайские повязки – это что-то новое, необычное и сразу ставшее популярным у баскетболистов и фанатов. Де'Аарон Фокс, Джимми Батлер, Карл-Энтони Таунс, Джарретт Аллен, Монтрез Харрелл – все они использовали повязки во время матчей. Расстроенный форвард «Филадельфии» Майк Скотт предложил отправить в Nike коллективное обращение.
Объяснение лиги восприняли странно, потому что оно не дает полной картины. Bleacher Report пишет, что решение вряд ли окончательное: в этом вопросе недооценивают роль Nike. Если игроки продолжат упираться, через год лига может обязать их носить повязки с официальными логотипами НБА и Nike. Тогда эту историю превратят в бизнес. Но как быть с безопасностью?
The Ringer опубликовал материал с несколькими вопросами по решению о запрете. Вот ключевые:
- Почему именно запрещены самурайские повязки?
- Если есть проблемы с безопасностью, почему запретили не в прошлом сезоне?
- Так долго нужно было проводить тщательный анализ?
- Кто из игроков больше всех от этого пострадал?
Ответ на последний из них вот:
В других видах спорта нет никаких проблем с такими вещами. Например, такую же самурайскую повязку периодически использует теннисист Рафаэль Надаль. Разница лишь в том, что у него на лбу красуется официальный логотип Nike. Это еще одно подтверждение того, что история с запретом повязок от НБА может предвещать какие-то изменения в бизнесе.